Ce a pățit vloggerul Colo după ce a primit 40.000 de euro pe card. Nimănui nu i-a venit să creadă

Colo, primul vlogger care are dosar penal din cauza declarațiilor controversate despre minore, a dezvăluit că a primit donații de pste 40.000 de euro, de pe carduri furate.

Astfel, cu câteva săptămâni înainte ca Alexandru Bălan să ajungă în arest pentru instigare la violență împotriva unor minore, vloggerul s-a aflat în centrul unei povești… ciudate. Acesta a povestit că a primit donații de peste 40.000 de euro de la un fan misterios, prin intremediul contului de PayPal, în trei serii succesive.

Aceste sume au ajuns în contul lui Alexandru Bălan, dar după câteva săptămâni acestea au fost retrase, după ce a fost descoperit faptul că plățile au fost făcute cu carduri furate.

Vloggerul susține însă că nu știe cine i-a virat banii și recunoaște că i-a trecut prin minte că cele două evenimente, și anume, plata acestor sume și dezvăluirea unor fragmente incriminatorii vechi de un an, care l-au băgat în spatele gratiilor, ar avea o anumită legătură.

”Gândiți-vă că mie mi-au fost donați cam 40.000 euro, mă rog, mai mult de-atâta… În fine! Primii 6.500 euro mi-au fost retrași, am rămas pe minus cu foarte mult o să vă atașez aici niște poze. Sumele astea au fost dinate cu niște carduri furate și am aflat ulterior de la PayPal, pentru că mie mi-au fost retrași banii cam acum 2 luni. Eu până acum nu știam. Până acum am avut banii respectivi, am avut în balanța de cont… 47.000 euro.

Când auzi 47.000 de euro… frate, stai pe spate, ai 2 miliarde, știi ce zic? Puteam să fac foarte multe lucruri cu banii ăia și îmi făcusem niște planuri. Dar este și puțin ireal de crezut. Adică, majoritatea oamenilor nu m-a crezut, dar nici eu nu m-am crezut la un moment dat… Cine ți-ar dona, frate, 40.000 euro și câte milioane euro să aibă el pe spate?

Acești 6.500 euro mi-au fost retrași prima dată, a urmat seara cu LMAO în care mi-au fost donați 13.000 euro, mi-au fost retrași și banii ăia. Și a mai fost o seară în care am făcut 33.000 de euro.

Cred că aceste donații mi-au fost retrase cu 2-3 săptămâni înainte să fie nebunia asta cu reținerea și restricțiile care au fost aferente. Vă dați seama că mi-am pus un semnal de alarmă… Adică, a venit așa ca un val, merita să știți adevărul până la urmă pentru că nu mă folosesc de banii ăia.

”Am rămas și pe minus”

Nu am nici un ban din chestia asta și vreau să spun că am rămas și pe minus. Cred că și în momentul de față sunt pe minus pe PayPal. Eu tot am adăugat undeva pe la 5-6.000 de euro din banii personali, plus ce mai aveam balanță pe cont. În total am pierdut undeva pe la 10.000 euro din banii mei. Ceea ce a fost foarte mult și foarte prost, pentru că nu mă așteptam la așa ceva. Nu spun asta ca să mă plâng, dar lumea are o impresie greșită, că eu am oricum 40.000 euro și stau pe spate și n-ar fi contat că am o amendă penală și oricum pot s-o plătesc.

Pentru cei care nu știu, mi s-a întocmit un dosar penal pentru instigare publică. Indiferent dacă am făcut sau nu am făcut, îmi accept pedeapsa. Cât despre amenda penală, am undeva pe la 90 de zile să o plătesc, este undeva pe la 24.000 lei. O amendă destul de mare, din punctul meu de vedere, dar nu este nici un fel de problemă, o s-o plătesc, muncesc pentru chestia asta și cu siguranță o voi plăti pentru că altfel sunt cam 155 de arest, ceea ce n-ar fi tocmai ok”, a precizat vloggerul Colo.