Ce a pățit Viorel Lis. Fostul edil, probleme grave de sănătate

Viorel Lis trece prin momente dificile. Fostul primar al Bucureștiului se confruntă cu probleme grave de sănătate.

Viorel Lis se confruntă cu probleme grave de sănătate. Fostul edil trece prin momente dificile, după ce a suferit o semi-pareză în zona picioarelor. Dar, cu toate că se confruntă cu probleme medicale serioase, soțul Oanei nu si-a pierdut optimismul. El susține că este un bărbat fericit alături de partenera sa. Bărbatul spune că Oana îi este mereu alături si are grijă de el.

Fostul primar a povestit în cadrul unei intervenții telefonice la televizor despre starea sa de sănătate. Viorel Lis sustine că are dureri foarte mari si abia mai poate să meargă.

„ Nu pot să petrec din mai multe motive. În primul rând, și mie, și Oanei, ne este frică de acest virus, Covid, și în al doilea rând, am unele probleme de sănătate.

Sunt bine, dar am probleme, am un fel de semi-pareză, trebuie să mă duc la un doctor, ori să mă opereze, ori să fac recuperare. Este la picioare, am dureri groaznice și merg foarte greu, câteodată nici nu pot să merg. Oricum, ce este bine pentru mine, e că o am pe Oana lângă mine, care nici nu mă așteptam să fie atât de aproape de mine și să am atâta ajutor din partea ei”, spunea Viorel Lis.