Vica Blochina, în lacrimi la TV. A povestit tot cu inima frântă. Ce i-a făcut Victor Pițurcă: „Eram un copil, am plătit scump”

Cu lacrimi în ochi, abia stăpânindu-și emoțiile, Vica Blochina a făcut dezvăluiri sfășietoare despre umilințele pe care le-a îndurat în timpul relației cu Victor Pițurcă. Blonda i-a fost amantă antrenorului nu mai puțin de 16 ani. Avea doar 19 ani când l-a întâlnit prima oară.

Vica Blochina a fost cunoscută, ani de zile, ca „amanta ui Pițurcă”. Frumoasa blondă a trăit o poveste de dragoste cu antrenorul timp de 16 ani, poveste din care a venit pe lume fiul lor, Edan.

Acum, la mult timp după despărțirea cu mare scandal, Vica poate vorbi deschis despre cel mai important, dar și dureros, capitol al vieții sale. Invitată la emisiunea lui Denise Rifai, la Kanal D, Vica Blochina a răspuns cu lacrimi în ochi întrebărilor pregătite de prezentatoare. Îl numește pe Victor Pițurcă „o alegere proastă”, dar și marea ei dragoste, un bărbat pe care l-a iubit în ciuda „umilințelor lui”.

Blonda a făcut dezvăluiri șocante despre relația cu antrenorul, susținând că a fost manipulată, că i-a făcut mult rău și că i-a „deviat viața”. Pentru această alegere, Vica este convinsă că a plătit scump.

În ciuda tuturor greutăților pe care a trebuit să le îndure și depășească, Vica a încercat cât a putut de mult să îl ferească de scandaluri și certuri pe fiul ei. Edan a fost un copil pe care și l-a dorit din toată inima și pentru care a trebuit să lupte chiar și cu tatăl lui.

„Edan a avut o viaţă frumoasă, l-am ferit cât am putut de mult de lucrurile urâte. Când am rămas însărcinată, mi-am dorit ca acest copil să aibă tata. Am vrut o viaţă frumoasă pentru el, nimeni nu putea să îmi interzică să fac acest copil. Am plâns la IML când el nu a vrut să îl recunoască. Acum are tată, dar drumul parcurs pentru a ajunge aici a fost foarte greu”, a povestit Vica Blochina, la „ 40 de întrebări cu Denise Rifai”.