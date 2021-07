Ce a pățit un șofer din Craiova după ce a parcat în centrul orașului. Atenție mare!

Un șofer din Craiova a parcat în centrul orașului, într-o parcare cu plată. A plătit pentru o oră de parcare mult mai mult față de cât se aștepta, de 70 de ori mai mult, și s-a trezit cu banii luați din cont.

Întâmplarea a avut loc la începutul lunii iunie. Nici până acum nu a reușit bărbatul să-și recupereze banii. Acesta a spus că din cauza unei erori a sistemului de plată prins sms, pentru o oră de parcare s-a trezit cu 35 de euro retrași din cont.

Bărbatul a parcat în centrul Craiovei, în zona English Park. A trimis mesaj pentru o oră de parcare și totul părea în regulă. Apoi, aproape trecuse o oră de când a dat sms, așa că a mai dat încă un mesaj pentru o altă ora de parcare. Atunci când a trimis al doilea mesaj, i-a apărut o eroare prin care îi spunea că mesajul nu a fost trimis.

„În final am decis să plec spre maşină pentru că dacă am văzut că nu se trimit mesajele am zis că nu vreau să risc amenda. Când am ajuns în maşină au început să curgă mesajele. Au fost 70 de mesaje care au venit unul după altul. Iniţial am crezut că este o eroare. Însă, a doua zi am verificat în cont şi fusesem taxat pentru toate cele 70 de mesaje. În total, 35 de euro cost suplimentar“, a povestit Cristian Iordache.