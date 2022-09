Ce a păţit un român care s-a cazat într-un hotel de 4 stele din Italia. A sunat imediat la recepţie: „Sprijinim războiul, ne pare rău”

Cetățenii statelor vestice din Europa au început să se revolte, deîndată ce guvernele au început să ia măsurile necesare pentru economisirea curentului electric și a gazelor naturale. Recent, un afacerist milionar din România s-a plâns de faptul că ar fi înghețat de frig într-un hotel de 4 stele în care a fost cazat.

Afaceristul Sorin Constantinescu a pătimit mult din cauza frigului, cazat fiind la un hotel de patru stele din Italia. Milionarul a călătorit în peninsulă pentru a participa la un eveniment Ferrari, motiv pentru care s-a cazat la o unitate hotelieră de lux, situată lângă producătorul de maşini de lux.

Deși tariful pentru o nopte de cazare la hotelul respectivă depășește suma de 200 de dolari pe noapte, românul s-a arătat profund deranjat de condițiile nefavorabile pe care le-a îndurat pe parcursul șederii sale.

Mai exact, Sorin Constantinescu s-ar fi plâns de faptul că noaptea era extrem de frig în cameră, deoarece conducerea hotelului ar fi decis să oprească efectiv căldura, adoptând măsuri drastice de economisire a gazelor.

Asta nu este tot. Milionarul s-a plâns la recepția unității de cazare, iar răspunsul pe care l-a primit din partea reprezentanților hotelului l-a frapat.

„Ce m-a frapat zi-noapte? Frigul din cameră! Cred că erau 16-17 grade. Am sunat la recepţie şi le-am zis: „Dom’le nu e posibil, e hotel de patru stele, cel mai bun hotel pe care l-am găsit în zonă, am dat peste 200 de euro pentru o noapte, daţi drumul la căldură!”.Mi-au răspuns: „Sir, we support the war”, adică „noi sprijinim războiul”.