Ce a păţit un român care a lăsat cauciucurile all season un an întreg pe maşină. Problemele serioase apărute în curbe

Să spunem lucrurilor pe nume, când vine vorba de anvelope all season, acestea au o compoziție mai dură decât anvelopele de iarnă. Iar acest lucru le face mai durabile și mai puțin predispuse la uzură decât anvelopele de iarnă. Compoziția dură reduce, de asemenea, zgomotul de rulare. Dar sunt mai moi decât anvelopele de vară pentru a rezista mai bine în condiții mai reci. Dar ce te faci dacă le folosești tot anul? În cele ce urmează aflăm ce a păţit un român care a lăsat cauciucurile all season un an întreg pe maşină.

Anvelope de iarnă vs. anvelope all season

Spre deosebire de anvelopele all season, anvelopele de iarnă rezistă la temperaturi sub 7 grade C. Acestea rămân suple, chiar și la temperaturi mai scăzute. Pe de altă parte, acestea devin și mai moi la temperaturi de peste 7 grade C.

Așadar, nu pot și nu ar trebui să fie utilizate în condiții de căldură. Atunci își pierd caracteristicile de rulare care oferă siguranță. Datorită densității moi a compoziției, anvelopele de iarnă au aderența mai bună pe zăpadă și gheață.

Acest lucru le face să pară mai zgomotoase decât dacă folosim anvelope all season sau de vară. Și se uzează mai repede, mai ales dacă sunt folosite incorect. Dar șoferii din zonele montane sau rurale cu multă zăpadă și gheață știu că se pot baza pe anvelopele de iarnă.

Îmbină calitățile anvelopelor de vară și de iarnă

Dacă vorbim de anvelope all season, dacă le folosim pe tot parcursul anului, ele combină ce este mai bun din ambele, anvelopele de vară și de iarnă. De aceea, aceste anvelope all season au o distanță de frânare mai mare decât anvelopele de vară pe teren uscat și umed.

Cu toate acestea, distanța de frânare este totuși mai mică decât cea a unei anvelope de iarnă. În cazul zăpezii, este invers. În timp ce anvelopele all season frânează bine pe zăpadă, acestea nu sunt la fel de bune ca cele de iarnă.

Așadar, știm că anvelopele de iarnă se comportă bine pe zăpadă la frânare și manevrabilitate. Dar putem folosi anvelope all season tot anul? La această întrebare aflăm răspuns din ce a păţit un român care a lăsat cauciucurile all season un an întreg pe maşină.

Experimentul unui șofer cu anvelope all season

Pentru împătimiții șoselelor, youtuberul care a făcut acest experiment este deja cunoscut. „Silviu despre mașini” (așa este cunoscut în mediul online), a făcut un experiment timp de un an, folosind doar anvelope all season.

Așa cum spuneam anterior, acest gen de anvelope îmbină, aproape cu succes, calitățile avenlopelor de vară și de iarnă. Dar, după ce a folosit, cum spuneam, timp de un an aceste anvelope all season, șoferul nostru a făcut câteva constatări importante.

Ceea ce se mai știe despre anvelopele all season este că sacrifică și durabilitatea anvelopelor de iarnă pentru o aderență mai bună pe timp de vară. La temperaturi scăzute, compoziția se întărește de fapt mai repede decât cea a anvelopelor de iarnă.

Așadar, a conduce cu anvelope all season înseamnă întotdeauna sacrificarea frânării și a manevrabilității în condiții de condus extreme. Dar acestea funcționează bine la temperaturi medii și în condiții de zăpadă ușoară.

Șoferul spune că, deși pe timp de iarnă lucrurile au fost așa cum trebuie, în schimb, vara problemele au început să apară. Acesta a constatat că, la temperaturi ridicate, anvelopele devin mai moi, își pierd din duritate, iar asta se traduce în lipsa de aderență. Mai ales atunci când mașina intra în curbe.

O altă constatare a fost că vor avea un grad mult mai mare de uzură pe timp de vară. Și a avut și o ultimă constatare, poate cea mai importantă. În opinia sa, aceste anvelope all season sunt, de fapt, mai mult de iarnă, decât de vară.

Justificarea este cât se poate de logică, având în vedere gradul mare de uzură apărut după folosirea lor pe timp de vară.