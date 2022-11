Anvelopele de iarnă s-au scumpit, iar şoferii stau la cozi pentru a le monta. Când trebuie puse pe maşină pentru a evita amenda

Românii mai au parte de o veste proastă în aceste zile. De parcă nu erau suficiente scumpirile carburanților, a gazelor, a energiei electrice, a alimentelor, a serviciilor, românii care au vrut să cumpere cauciucuri de iarnă în aceste zile au constatat că și acestea au prețul mai mare.

Iarna bate la ușă astfel că românii care nu au cauciucuri de iarnă și au mers în magazine să cumpere au constatat că prețurile la acestea au crescut cu 15%.

Conform site-urilor care vând cauciucuri, cele mai ieftine anvelope de iarnă pornesc de la 125 de lei bucata și pot ajunge până la 2.000 de lei, în funcție de producător, precum și de dimensiuni.

Cauciucurile sunt mai scumpe cu 10-15% în această perioadă din cauza scumpirii materiei prime, a acrburanților, precum și a majorărilor de prețuri la energia electrică și gaze.

De asemenea, experții auto îi sfătuiesc pe români, dacă vor să fie în siguranță, să nu cumpere pentru a monta iarna anvelope all-season.

„Important este şi ce cauciucuri folosim. Sub nicio formă cauciucuri all season, care sunt percepute ca un avantaj financiar. Dacă vrem cu adevărat siguranţă, nu le folosim sub nicio formă. Pentru că un cauciuc all-season este ca şi cum mi-aş lua o jachetă semi-călduroasă pe care vreau să o folosesc şi vara şi iarna.

Şi voi ajunge la concluzia că nu mă simt bine nici vara, nici iarna. Vara îmi va fi prea cald, iarna prea frig şi tot aşa. Aşa că iarna palton, vara tricou. Deci ca să fiu în siguranţă, iarna cauciucuri de iarnă, vara cauciucuri de vară. Fără all-season”, a spus Titi Aur.