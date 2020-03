Ce a pățit un român când a ajuns pe Aeroportul Otopeni și a completat formularul. „Rușine!”

Situați șocantă pe Aeroportul Otopeni! Ce i s-a întâmplat unui român care a revenit acum în țară? Mesajul lui este un semnal de alarmă pentru toți.

Timpul s- a oprit în secolul vitezei, dar nu ca să repare ceva, ci să dea lecții în van pentru autorități, se pare. Ieri, un român a fost șocat de demersurile de care nu a avut parte în aceste vremuri mai mult decât tulburi după ce a zburat de la Paris la București. Un avion cu 122 de pasageri la bord a revenit pe melaguri, iar în loc de controale amănunțite li s-a oferit fiecăruia un simplu formular tip declarație pe proprie răspundere care arată că aceștia trebuie să se întoarcă de bună voie la domiciliul lor.

Românul în cauză a solicitat să i se facă testarea pentru COVID-19. Din păcate, dialogul avut cu autoritățile după cererea sa este de-a dreptul halucinant pentru situația grea pe care o traversăm. Oamenii continuă să intre în România, măsurile răspicate auzite de la Guvern nu se văd, iar în timpul acesta numărul persoanelor infectate crește exagerat.

-Aveți simptome? Credeți că sunteți infectat?

la finalul discuției cu Politia de frontiera din aeroport mi s-a spus răspicat să plec pentru că mai sunt și alți pasageri de verificat…

-Verificat cum!?

„De droguri, arme sau ce verificați, băi, incompetenților? Mi-am văzut de drum în continuare, iar la următoarele controale din aeroport am întrebat mirat: Astea sunt toate procedurile? Mi s-a răspuns sec:trebuie să mă supun la restricțiile care se aplică. Care restricții, măi, nenorociților care ne conduceți țara??? Ce faceți cu poporul român bă? Am luat un autobuz din aeroport până la Gara de nord București(vreo 20 de călători prezenți), în gara vreo 150 de persoane cu care m-am intersectat doar eu(exchange, fast-food, casa de bilete, chioșc, etc +călătorii care au fost în trenul spre Satu Mare. Minunat” (Sursa: facebook.com)