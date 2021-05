Un bărbat care a sunat la Electrica Furnizare pentru a-și schimba contractul de energie electrică a povestit pățania prin care a trecut.

Acesta a apelat serviciul de call center, însă a avut parte de o surpriză… neplăcută. A fost nevoit să aștepte o oră și jumătate pentru a putea vorbi cu un reprezentant al companiei.

Clientul, pe nume Andrei Emilian, a explicat pentru Gândul.ro că a decis să încheie apelul, după ce și-a pierdut răbdarea. Mai bine de o oră, bărbatul a tot ascultat mesajul «Ne pare rău, toți operatorii sunt ocupați, vă rugăm așteptați».

Tânărul din București avea nevoie de un cod de client, pentru a-și putea schimba contractul cu furnizorul de energie electrică la un imobil din Târgoviște.

După ce s-a plimbat zile întregi pe la sediul din Târgoviște al companiei, el a decis că poate rezolva problema și online, motiv pentru care a apelat serviciul call center de la Electrica Furnizare.

Se pare că Andrei nu a fost singurul client nemulțumit. Pe pagina de Facebook a companiei Electrica Furnizare, zeci de clienți s-au plâns că așteaptă foarte mult atunci când apelează serviciul de call center.

„Desigur! Și după aceea aștepți pe puțin 3 luni în care nu se emite nici o factură! Am încheiat în februarie contractul online și până acum nu am primit nici o factură. Am făcut n sesizări, am fost și la sediu, și degeaba, când îmi vine rândul… sper că așa procedați și cu plata facturilor, când vă vine rândul dumneavoastră! Bătaie de joc la adresa clienților!”, a fost mesajul unui alt client nemulțumit.