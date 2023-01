Ce a pățit tatăl lui George Burcea după scandalul cu fiul său. În ce relații sunt cei doi în prezent EXCLUSIV

Actorul George Burcea a dat lovitura pe plan profesional, aflându-se în America, după succesul cu rolul din serialul ”Wednesday”, producție Netflix. Reporterii Playtech Știri au aflat, în exclusivitate, în ce relații a rămas George cu tatăl lui, la trei ani de la scandalul de pomină.

Războiul în familia actorului a izbucnit acum trei ani, când s-a lăsat cu un schimb dur de replici. Atunci, tatăl lui, Nelu Burcea, a declarat:

,,Nici nu sunt sigur că George e fiul meu. Pe când era gravidă cu el, mama lui m-a înșelat cu doi bărbați. Unul dintre ei a fost șofer pe tir, iar celălalt chiar nașul copilului meu cel mare.

Da, ați înțeles bine! I-a prins nașa în casă. Desigur, Georgel nu are nicio vină. Nu știam despre această infidelitate atunci când s-a născut băiatul. Am aflat mai târziu, chiar de la nașa. Din cauza soției am stricat multe relații de prietenie și de familie”, declara el, în februarie 2020.