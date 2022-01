Ce a pățit Simona Halep în timpul meciului pierdut la Australian Open. Fostul lider mondial a pierdut în optimile primului turneu de Grand Slam al anului în fața franțuzoaicei Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA), scor 4-6, 6-3, 4-6. Temperatura caniculară de la Melbourne le-a pus la grea încercare pe ambele jucătoare. Simona Halep s-a confruntat, în plus, și cu probleme medicale la piciorul stâng.

A fost un meci extenuant, întins pe durata a două ore și jumătate, la o temepratură de 33 de grade la umbră.

Simona Halep a fost afectată de căldură, dar s-a confruntat și cu probleme fizice la piciorul stâng. În setul al doilea ea a izbucnit, strigând spre staff-ul său că nu-l mai poate mișca. De altfel, ea a fost iritată și de lipsa încurajărilor dorite, inclusiv din partea soțului său, Toni Iuruc.

Acesta s-a conformat și ulterior și-a încurajat frenetic soția, din tribune.

După meci, Simona Halep a explicat calvarul prin care a trecut în timpul partidei cu Alize Cornet. Ea a mărturisit că a resimțit căldura încă din primul set, deși, în general, îi place să joace la temperaturi mai ridicate.

„Îmi place să joc pe căldură, dar nu când e extremă. A fost foarte cald astăzi, m-a lovit căldura din primul set și nu m-am simțit bine. Am amețit la un moment dat, mi-a fost rău, mă dureau stomacul, ficatul, la un moment dat cam toate.

Mă simt destul de împăcată că am lăsat pe teren tot ce am avut. A fost un meci bun contra unei adversare care joacă extraordinar, o luptătoare desăvârșită. Mereu am jucat câte 3 ore cu ea și știam dinaintea meciului că va fi foarte dificil. Tot respectul pentru ea, merita să câștige pentru că a fost mai puternică astăzi”, a spus Simona pentru Eurosport.