Ce a pățit românul care a câștigat dreptul la concediu medical pentru COVID-19, la tribunal. Ireal!

A fost depistat pozitiv cu COVID-19 din întâmplare. Toate planurile bărbatului au fost date peste cap, într-o clipă. Însă umilința la care a fost supus a venit abia după ce a stat 14 zile izolat, neputând să muncească. A reușit să își câștige dreptul la concediu medical pentru perioada în care a fost bolnav abia la tribunal. Bătălia nu s-a terminat acolo. Ce a pățit apoi pare ireal!

Povestea revoltătoare a lui Cosmin Gheorghe începe în primele zile ale lunii august. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, urma să fie trimis de compania pentru care lucrează într-o delegație, în Germania. În acea perioadă, pentru a intra pe teritoriul german, era obligatoriu testul COVID-19. Bărbatul și colegii cu care trebuia să plece s-au supus cerințelor autorităților. Pe 8 august, Cosmin Gheorghe a aflat că era pozitiv.

În momentul în care a primit rezultatul testului, bărbatul era acasă, în localitatea Bătana din Ungaria, la aproximativ opt kilometri de granița cu România.

„Primul lucru, după rezultatul testului, a fost să mă întreb ce să fac. Am apelat 112 și, fiind pe teritoriul Ungariei, am apelat serviciile de urgență maghiare. Dânșii m-au informat: Din acest moment nu mai ieșiți din casă, o să vă desemnăm un medic care vă va contacta luni și vom încerca să găsim o persoană care să vorbească românește. Eu din data de 8 nu am mai ieșit din casă, pentru că cine știe ce legi mai încălcam și mă trezeam și fără rezidență”, a declarat bărbatul, pentru Hotnews.