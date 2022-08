Ce a păţit o româncă într-un hotel din Venus. Şiretlicul angajaţilor care te poate lăsa fără bani: „Dezamăgită”

Nu este prima dată când turiștii semnalează situații neplăcute la diverse localuri la serviciile cărora au mai apelat în trecut. Cu toate că se duc în vacanță cu anumite așteptări, nu puțini sunt cei care se arată dezamăgiți de condițiile și facilitățile ce le-au fost puse la dispoziție. Este și cazul unei familii care a decis să nu mai pună piciorul în același hotel niciodată. Vezi ce a pățit o româncă într-un hotel din Venus, când a mers în concediu cu copiii.

Ce a păţit o româncă într-un hotel din Venus a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Mai mulți turiști au fost nemulțumiți de serviciile de care au avut parte la hotelul de patru stele Onix și spun că este ultima oară când mai calcă în el. Având parte de o primă experiență plăcută la hotelul cu pricina, o familie de români a decis să își facă rezervare la același hotel pentru vacanța din sezonul estival 2022.

Doar că, spre deosebire de prima experiență, în acest an așteptările le-au fost cu totul dezamăgite. Mai ales după ce era să rămână fără bani, din cauza unor invenții ale unei angajate, potrivit relatărilor unei românce. Într-o postare publicată pe internet, turista a transmis că a rămas dezamăgită de serviciile hotelului de patru stele.

Chiar înainte să părăsească hotelul, în ultima zi de vacanță, românca a trăit o experiență neașteptată. Una dintre angajatele hotelului, mai exact camerista, a încercat să încaseze bani suplimentari de la turistă. Totul în baza unor invenții legate de un prosop. Concret, românca a fost anunțată, la finalul vacanței, că trebuie să plătească 150 de lei pentru un prosop care ar fi lipsit din camera de hotel în care s-a cazat cu partenerul și cei doi copii ai săi.

Turista a încercat să-i explice angajatei că prosopul despre care vorbea nu s-a aflat niciodată în camera ei. Ulterior, după multe discuții, problema a fost rezolvată. Însă turiștii au rămas cu un gust amar și spun că nu se vor mai caza în același loc niciodată. Iată ce a dezvăluit românca!

„Când am plecat, ne-a scos lipsă al treilea prosop. Că știe ea sigur că a fost prosopul acolo, că ea l-a adus. Le-am spus că nu plătesc nimic și nici nu plec de acolo până nu vorbesc cu cineva de sus. Pentru că eu nu am folosit acele prosoape tocmai din această cauză: dacă se pierd cumva, plătești 150 de lei contravaloarea. Am mers iar sus, camerista tot insistă că sunt, că și la baie am avut tot câte trei. Când am mers, am găsit încă un prosop mare aruncat pe jos. Au încercat să ne fraierească pe față”, a spus turista.