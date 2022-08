Ce a păţit o româncă într-un hotel de 5 stele din Turcia. Nu se aştepta la aşa ceva: „O dezamăgire totală”

O turistă din România a dorit să aibă o vacanță de vis alături de familia ei în Turcia. Din păcate, lucrurile nu au mers conform planului, având parte de neplăceri odată ce s-a cazat la hotelul de 5 stele, acolo unde a rezervat camerele. Ce a pățit?

Românca a decis să-și petreacă vacanța alături de soțul ei și cei doi copii în Turcia. Și-a rezervat camerele la un hotel de 5 stele, a cumpărat biletele spre Antalya, însă când a ajuns la hotel a avut parte de o experiență neplăcută.

În total, pentru tot sejurul, familia a scos din buzunar 11.950 de lei, adică în jur de 2.500 de euro. Turista a spus că hotelul arăta bine, însă serviciile și condițiile nu a fost atât de bune. Aceasta a povestit, într-o postare pe rețelele de socializare, că mâncare și condițiile sanitare nu au fost la nivel de 5 stele.

Un român care a decis să meargă în Grecia a trecut și el printr-o experiență neplăcută, tot când a dorit să se cazeze la un hotel. Bărbatul a găsit unul, însă, inițial, i s-a părut ciudată atitudinea proprietarului de a cere suma integrală de bani înainte de cazare, spunând că are un număr mare de clienți.

Românul nu a vrut să se târguiască, așa că a acceptat să plătească toată suma de bani pentru cazare. Ulterior, a aflat că, de fapt, a fost victima unui escroc. Din păcate, astfel de situații au loc destul de des.

„Din păcate, eu am rămas şi fără bani, dar şi fără concediu. Am plătit toţi banii pentru a rezerva un hotel care am aflat că nici nu există. E şi vina mea, e şi vina celor care lasă pe internet astfel de escroci care profită de cei creduli”, a transmis turistul, într-un mesaj publicat într-un grup de pe Facebook.