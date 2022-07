Ce a pățit o româncă în vacanța din Grecia. Surpriza neplăcută pe care a avut-o la hotel

Grecia este una dintre cele mai căutate destinații turistice, mai ales vara. Românii adoră plajele din grecilor, iar cei care merg în vacanță aici au doar cuvinte de laudă. Cu toate acestea, o româncă nu a fost atât satisfăcută de sejurul ei. Pățania de la hotel i-a stricat vacanța.

Femeia spera să aibă o vacanță e vis în Grecia, așa că a decis din timp să rezerve camerele de hotel, la unul de patru stele. Toate bune și frumoase, însă când a ajuns la locul cu pricina a avut o surpriză neplăcută.

După ce a plătit o sumă importantă de bani pentru camerele cu vedere la mare, românca a aflat, când a ajuns la hotel, că nu are acces în camerele respective. În schimb, angajații hotelului i-au oferit o cameră economy.

„Bună ziua! Am rezervat în urmă cu o lună prin agenţia Tez, două camere în Rhodos, hotel Akti Imperial şi la recepţie ni s-au dat camere net inferioare, nu cele plătite! Economy room în loc de standard room şi a doua cu Sea view şi ni s-a repartizat lateral sea view! Am dus lungi negocieri, dau dintr-un colţ în altul (că nu mai sunt camere, că ne oferă spa gratuit etc). Grecii observ clar că nu mai sunt serioşi! Cum putem rezolva?”, a scris turista.