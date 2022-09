Ce a pățit o femeie într-un magazin Lidl: ‘Nu mai vin niciodată’. Momentul care a jenat-o la casa de marcat

Lidl este unul din supermarket-urile iubite de oameni din lumea întreagă. Celebrul retailer are succes în majoritatea țărilor, iar mulți dintre cumpărători s-au declarat mulțumiți de experiența lor din magazine. Acesta nu este și cazul unei cliente care a rămas cu un gust amar după ce a decis să își facă aici cumpărăturile. Femeia a susținut că a rămas îngrozită după ce a văzut ce era în coșul ei la casă, ulterior a subliniat că nu se va mai întoarce niciodată la acel sediu. Ce s-a întâmplat?

Ea a avut curajul să spună tuturor ce s-a întâmplat pe rețelele de socializare pe grupul Family Lowdown Tips & Ideas de pe Facebook. Mai exact, este vorba despre o gafă petrecută la casa de marcat.

„Nu cred că voi mai putea să mă întorc vreodată la Lidl! În fața mea era un domn cu o grămadă de băutură în cărucior. Casierul întreabă prietenos: „Facem o petrecere, domnule?”.

„La achiziționarea unei mini-sticle de Prosecco, spun „Și eu am o petrecere! Woohoo! Atunci realizez că am încă un articol în coșul meu… un castravete… Casierul prietenos se uită la mine, mă uit la el, apoi, previzibil, am un atac de râs masiv și cu greu pot respira să-i plătesc omului”, a continuat clienta.