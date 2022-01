Amenda pe care a primit-o un client Lidl în parcarea unui magazin. Situația incredibilă prin care a trecut

De cele mai multe ori, când mergem la cumpărături, majoritatea dintre noi suntem în căutare de lucruri ieftine și bune, iar lanțul de magazine Lidl este unul care are în oferta sa asemenea produse. Fie că mergem pe jos, sau cu mașina personală, majoritatea parcărilor puse la dispoziție de retailerul german sunt gratis, în limita bunului simț, bineânțeles. Dar când vine vorba de serviciile de încărcare rapidă a mașinilor electrice lucrurile sunt puțin schimbate. La nivel european, Lidl a fost lăudat pentru rețeaua sa de încărcare rapidă pentru vehicule electrice, dar a avut în mod clar un scurtcircuit atunci când vine vorba de politica sa de parcare, cum este și cazul unui magazin din Marea Britanie.

În urmă cu trei ani, în 2019, Lidl anunța implementarea sistemelor de încărcare rapidă pentru vehiculele electrice pe tot teritoriul Marii Britanii. Piața de aici de mașini electrice era și este una în plină dezvoltare. În mai toate orașele importante, chiar și în parcările etajate ale mall-urilor, există astfel de sisteme, unele dintre ele fiind gratuite, altele cerând o anume taxă.

Demersul a dus la instalarea de puncte de încărcare rapidă în peste 300 de magazine Lidl în următorii trei ani. Aceasta include magazinele Lidl existente care pot găzdui încărcătoarele în parcările lor și reprezintă o investiție totală de peste 25 de milioane de lire sterline, spuneau la acel moment oficialii retailerului din Marea Britanie. Angajamentul Lidl venea în sprijinul planurilor guvernului britanic de a oferi o creștere semnificativă a infrastructurii de calitate pentru vehiculele cu emisii foarte scăzute în întreaga țară.

Punctele, care pot încărca vehiculele de la 0-80% în aproximativ 50 de minute, sunt operate de Pod Point și pot fi utilizate prin intermediul aplicației mobile Open Charge a companiei. Încărcătoarele au propriile locuri de parcare alocate și marcate pentru utilizare, iar magazinele cu puncte de încărcare pot fi vizualizate prin intermediul aplicației Lidl sau pe Zap-Map și pe hărțile Pod Point, pe măsură ce acestea sunt implementate.

Sisteme de încărcare rapidă au început să apară și la magazinele din România, atât Lidl, cât și Kaufland, majoritatea fiind gratis. Fratele mai mic, Kaufland, a implementat sistemul de încărcare rapidă în magazinele sale din cel puțin 30 de orașe din România.

Politica retailerului, când vine vorba de parcările oferite clienților, diferă de la un stat la altul. În cazul Marii Britanii, Lidl oferă 90 de minute de parcare gratuită, dar le cere clienților să valideze numărul de înmatriculare al mașinii în interiorul magazinului pentru a demonstra, de fapt, că folosesc magazinul. Un alt aspect, este că folosirea sistemelor de încărcare rapidă este valabilă doar pe durata orelor de lucru ale magazinelor, și nu în afara lor.

Asta spune că aceleași reguli se aplică și celor care folosesc încărcătoarele rapide, indiferent dacă magazinele sunt deschise sau nu. Un britanic, având o mașină electrică, a decis să-și parcheze mașina într-o astfel de parcare, dotată cu sistem de încărcare rapidă.

Omul știind acest lucru, a decis să-și încarce mașina la una din prizele special amenajate, numai că timpul de încărcare a fost mai mare, decât cel de staționare, practicat de magazinul Lidl aflat în capitala britanică, Londra. Ca urmare, clientul s-a trezit cu o amendă de 90 de lire. Contrariat de decizia de a fi amendat, britanicul a mers la reprezentanții magazinului, aceștia fiind de acord să renunțe la această taxă și au recunoscut că problema trebuie rezolvată.

„Locuiesc în Londra și mă bazez pe rețeaua publică pentru a-mi încărca mașina electrică, un Renault Zoe. În urmă cu câțiva ani, Lidl a introdus încărcătoare rapide, ceea ce a fost grozav. Am început să folosesc magazinele sale, lăsându-mi mașina la încărcat în timp ce făceam cumpărături. Într-o duminică de la sfârșitul lunii octombrie, aveam nevoie să îmi încarc vehiculul și, întrucât toate unitățile din jurul meu erau folosite, am condus până la Lidl din Lewisham pe care îl folosesc de obicei.

Am ajuns la ora 8 dimineața, am încărcat mașina timp de o oră, am plătit și am plecat imediat după ora 9 dimineața. Magazinul era închis în acel moment. Câteva săptămâni mai târziu, am primit o amendă de 90 de lire sterline pentru neînregistrarea plăcuței de înmatriculare (în acel magazin închis), redusă la 45 de lire sterline pentru plata imediată.”, și-a povestit pățania clientul Lidl.