Ce a pățit o femeie care a cumpărat carne din Profi. A avut un șoc când a ajuns acasă

Conform unor norme de calitate, în mod normal orice client nu ar trebui să-și pună întrebări atunci când decide să cumpere dintr-un supermarket orice produse alimentare, de la cele de bază și până la cele din carne. Dar, din păcate, realitatea ne dovedește contrariu, iar ceea ce a pățit o femeie care a cumpărat carne din Profi poate fi o dovadă a faptului că nu mai trebuie să luăm nimic pe încredere.

Dacă ar fi să enunțăm un motiv, acesta ar fi bacteriile care provoacă intoxicații alimentare și care se dezvoltă și se înmulțesc pe anumite tipuri de alimente mai ușor decât pe altele. Printre aceste alimente cu risc ridicat se numără carnea crudă și gătită, cum ar fi carnea de pui și carnea tocată, precum și alimentele care le conțin, cum ar fi caserolele, curry și lasagna.

Specialiștii spun că, cu excepția cazului în care faceți cumpărături de la o piață agricolă locală sau de la o cooperativă, măcelarul din supermarket probabil că nu are nicio idee de unde provine carnea pe care o taie, în afară de direcția generală din care a sosit camionul. Chiar și la fabrica de procesare, este posibil să nu aibă nicio idee.

Căutând adesea să cumpere cel mai ieftin, supermarketurile își procură carnea din toată lumea. Nu numai că, de obicei, carnea lor provine dintr-o fermă industrială, dar ar putea proveni de la o fermă industrială de oriunde din lume și ar fi putut fi congelată de mai multe ori în drumul său către fabrica de procesare și apoi către măcelar. Citește mai departe și află ce a pățit o femeie care a cumpărat carne din Profi.

Știați că, din punct de vedere legal, magazinele alimentare pot congela, dezgheța și apoi recongela carnea de mai multe ori, mai exact până la 14 ori? Congelarea cărnii proaspete este cel mai bun mod de a ne asigura că bacteriile nu se dezvoltă și că un produs de calitate este livrat clientului.

De fiecare dată când măcelarul decongelează și recongelează carnea, structura fizică, celulară a cărnii se schimbă, afectând textura în mod negativ. Acest proces de congelare și recongelare poate favoriza, de asemenea, dezvoltarea unor tulpini de bacterii dăunătoare care vă pot îmbolnăvi și chiar trimite la spital.

Printr-o situație similară a trecut o clientă a unui supermarket din România, deținut de cei de la Profi. Așa că, hai să aflăm ce a pățit o femeie care a cumpărat carne din Profi.

Deși există norme de reglementare a modului în care este congelată carnea, inclusiv în România, se pare că anumite supermarket-uri nu țin cont de ele. Este și cazul unei cliente care a decis să-și cumpere carnea din magazinele Profi.

Numai că, odată ajunsă acasă, a constatat nu numai că era stricată, dar și avea un miros puternic. După ce a constatat faptul că produsul cumpărat nu era comestibil, clienta a postat pățania sa pe rețelele de socializare:

„Cu toate că suntem nevoiți să cumpărăm carne din magazine (nu toți avem posibilitatea să creștem găini, mai ales că stăm la bloc), din câte se vede am afișat câteva poze și un video cu carnea luată de la Profi. La 16:30 am intrat în magazin am făcut cumpărături, am ajuns acasă să îmi pun ciorba la foc, colac peste pupăza mirosea de parcă am dezgropat mortul.

Iau decizia să mă reîntorc la magazinul Profi să vorbesc cu o angajată: o întreb cine răspunde de carnea stricată, cu toate că scrie că expiră pe 5.02.2023, angajata care era mai în vârstă îmi zice să sun patronul, dezinteresată să apeleze ea și să clarifice situația. La care mă trimite să îmi iau altă caserolă.

Eu i-am zis iau alta, dar de unde știu că și respectivă carne nu este la fel. Am făcut apel la OPC, dar au programul până la 16:30 și nu am avut cu cine vorbi. Concluzia: nu știm ce mâncăm, nu știm ce cumpărăm din magazine. Cel mai grav este că mai avem și copii mici care se pot îmbolnăvi pe sistemul nostru românesc de dezinteres total”, le-a povestit gospodina internauților.