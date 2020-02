Ce a pățit Marius, un român care s-a autoizolat cu soția după ce a venit din Italia. “Pană la această oră, 121 convorbiri avute”

Care este poveste lui Marius? Un tânăr român care s-a izolat în casă cu soția sa. Cei doi au venit din Italia după o scurtă vacanță. Tânărul a avut până acum circa 121 de convorbiri cu autoritățiile, susține el. Cum decurge perioada lui de carantină?

Marius Gabriel Lungeanu, este numele unui tânăr din Galați. Acesta revenit în țară după o scurtă vacanță din Italia, respectiv Veneția. Carantina lui de 14 zile a venit odată cu decizia lui și a soției sale. Cei doi au luat această măsură de precauție pentru a nu porni o infecție cu Covid-19 și în țara noastră. Ei au însă și o fetiță, care acum stă departe de părinții. Vestea bună, este că soția lui este o femeie superbă și nu au ajuns la nici un fel de controverse.

Partea buna e ca încă am o relație superba cu soția, nu am ajuns la certuri iar în casa am ajuns sa ștergem și becurile de praf. După zeci de știri văzute, care mai de care mai pompoase și exagerate, după măsurile luate în Italia, așteptările mele atinseseră cote de neimaginat. Aveam așteptări reale, ca cineva avizat sa vina sa ne verifice și sa ateste din punct de vedere medical, ca suntem ok. Aveam așteptări ca serviciile din Romania, sa nu aibă încredere în faptul că, sunt o persoana matura și conștiincioasă și că stau în carantină.” menționează Marius într-un post pe Facebook.