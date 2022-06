Marina Almășan, gest superb după moartea lui Victor Socaciu. A făcut anunțul clar (exclusiv)

Marina Almășan a făcut un gest superb după moartea lui Victor Socaciu, tatăl fiului ei. Vedeta TV și regretatul artist au avut o căsătorie frumoasă, însă terminată cu un scandal monstru. Ce a făcut acum vedeta TV pentru fostul ei soț, vedeți în rândurile de mai jos.

Marina Almășan a scris o carte dedicată fostului ei, iar aceasta se bucură de mare succes la public. Vedeta postului public de televiziune spune însă că a renunțat încă de la început la beneficiile materiale, alegând doar să ceară pentru sine doar un anume număr de exemplare tipărite.

Volumul, intitulat „Ceasul iubirii…cei 16 ani ai mei alături de Victor Socaciu”, a fost lansat la începutul lunii mai, la Editura Corint. Cartea are un real succes, lucru care o bucură foarte mult pe cea care ne dă săptămânal întâlnire pe TVR 2, la emisiunea ei, „Femei de 10, bărbați de 10”. Însă Marina Almășan a precizat că nu se poate vorbi de un succes financiar.

„Trebuie să vă spun că înțelegerea mea cu editura a fost foarte clară de la bun început. În contractul bilateral încheiat, am specificat că renunț de bună voie la drepturile mele de autor remunerate. Am păstrat doar o clauză prin care editura îmi cedează cu titlul de gratuitate un anumit număr de exemplare, cărți pe care la rândul meu le-am dăruit aproape integral prietenilor mei”, a precizat Marina Almășan, conform impact.ro .

Marina Almășan susține că nu a scris această carte cu ideea unui câștig financiar.

„Niciun moment nu am scris această carte ghidată de un asemenea gând. Nici pomeneală! Pentru mine contează că am reușit să duc până la capăt încercarea mea, că volumul a apărut și el se bucură de succes. Am lansat cartea la București, la Deva și Giurgiu. Urmează alte lansări, în funcție și de programul meu, la Băile Govora, la Brașov, la Alba Iulia”, a precizat vedeta TV.