Ce a pățit Lidia Buble la Asia Express. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a fost șocată

Lidia Buble participă alături de sora ei, Estera, la Asia Express. Cele două se înțeleg de minune, așa că formează o echipă foarte bine sudată. Cântăreața a povestit cât de greu i-a fost să participe la provocarea Drumul Împăraților.

Lidia Buble a ales-o pe sora ei Estera să îi fie alături în provocarea Asia Express 2021. Estera are 30 de ani, este căsătorită și are doi copii. Cântăreața a povestit, cum a fost în primele zile din Asia Express și prin ce greutăți a trecut.

Prima dată am cerșit de la un băiat, avea o plasă cu vreo 20 de franzele. M-am târguit cu el vreo cinci minute, dar în final mi-a dat. Sunt zile în care nici nu cheltuim acel euro. Mă opresc pe stradă și le cer oamenilor sau le spun șoferilor să ne ia de mâncare”, a spus Lidia Buble în Jurnal de Asia.

Efectiv aveam să dormim într-un grajd, într-o școală părăsită. Am dormit și la un cămin de homeless, următoarea zi am dormit la o familie foarte drăguță și numeroasă și acolo ne-am simțit ca acasă. M-am obișnuit cu cerșitul.

Pe de cealaltă parte, Estera Buble s-a plâns că a trebuit să care 40 de kilograme de bagaj în spate, dar nici situația în care a fost nevoită să ceară de mâncare nu a încântat-o prea mult.

”Ce se vede la televizor în 10 minute, poate dura în realitate 7-8 ore de alergat, se stres, de uitat pe hărți. Nu am făcut niciodată autostopul. De când am început să facem autostopul am observat că oamenii sunt foarte speriați de corona.

În prima zi ne-am trezit cu bagajele în mijlocul străzii, am alergat cu vreo 40 kg de bagaj în spate, după care să stai să îți cauți cazare patru ore, aia a fost…

Nu prea îmi place să cer ajutor, mai ales la mâncare, să cer de mâncare, dar oamenii chiar sunt buni și ne dau, ne cumpără”, a mărturisit Estera Buble.