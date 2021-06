Cine este, de fapt, Estera Buble de la Asia Express. Tot ce nu știai despre ea este aici

Lidia Buble participă alături de sora ei Estera Buble la Asia Express. Cu toate că s-a mândrit de multe ori pe rețelele sociale cu surorile ei, Lidia nu a dat fanilor niciodată prea multe detalii despre viața lor personală.

Cine este, de fapt, Estera Buble de la Asia Express

Estera Buble locuiește în Austria și este make-up artist. Tânăra este măritată și are doi băieți pe nume Isaiah și Isaac.

Este o mămică împlinită, are o carieră frumoasă și este foarte apreciată în mediul online pentru munca pe care o face. Ea are o familie frumoasă și se bucură oricând de revederea cu surorile sale și cu rudele din România.

Acum, ea va participa alături de Lidia la competiția Asia Express, care îi va testa limitele și o va face cunoscută publicului larg din România.

“O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru c împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.

Înainte să plece în Asia Exoress, cele două au vorbit despre experiența care le așteaptă în cele trei țări. Cele două surori s-au declarat emoționante și nerăbdătoare să trăiască această aventură.

”Suntem foarte emoționate. Eu deja pe drum încoace am început să tremur din toate încheieturile. Sunt foarte bucuroase că ne-am mărit echipa. Suntem trei acum: nașa, finuța și esti, de fapt, suntem patru, pentru că avem și managerul de sus cu noi (n.r. – Dumnezeu). Ieri am petrecut toată ziua în salon. Ne-am tăiat unghiuțele, pentru că nu erau adecvate pentru acest concurs, ne-am vopsit. Am mâncat pentru ultima dată tot ce am vrut noi: paste, cărniță, pește, clătite, ecler, ciocolată. Trebuie să recunosc că am mai scăpat una alta pe ici, pe colo, pentru că sunt o gurmandă și mă tot gândesc cum o să rezist eu acolo fără plăcerile mele nevinovate”, a spus Lidia Buble pentru Antena Stars.

Estera Buble are doi băieți

Estera Buble i-a uimit pe fanii Lidiei cu frumusețea ei. Ea a primit mai multe comentarii în care i se spunea că seamănă cu Angelina Jolie.

În plus, deși are doi băieți, ea arată impecabil și are o siluetă de invidiat, lucru care îi va fi de mare folos în competiția Asia Express.

Atât Lidia, cât și Estera provin dintr-o familie de penticostali. Cele două au crescut în Deva, iar părinții lor au în total 11 copii.