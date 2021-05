Lidia Buble a plecat în aventura ce îi va pune la încercare limitele! Vedetei îi este alături sora ei, Estera, în timp ce show-ul Asia Express promite că telespectatorii se vor bucura de încă un sezon exploziv. Chiar dacă artista are foarte multe temeri și o fobie ce abia acum s-a aflat, aceasta a decis să accepte provocarea și să nu se mai gândească la momentele grele ce vor urma.

Asia Express revine cu multe vedete ce sunt gata să își înfrunte cele mai mari temeri și să uite de viața frumoasă pe care o duc în România. Multe personalități cunoscute din showbiz-ul românesc vor fi observate în noul sezon, iar printre ele se numără Lidia Buble și sora ei, Estera. Cele două vor trece prin probe de foc și vor fi nevoite să își caute un loc în care să doarmă și să mănânce seară de seară.

Chiar dacă Lidia Buble și Estera par să nu se teamă de nimic și sunt extrem de entuziasmate pentru că au acceptat provocarea vieții lor, acestea o să se confrunte cu multe provocări. Cântăreața, cunoscută pentru stilul său vestimentar excentric și vocea de aur, a trebuit să uite de o fobie pe care o are și să își ia inima în dinți pentru a pleca la Asia Express și a încerca să câștige premiul cel mare.

”Pentru mine cel mai urât lucru ar fi să am o probă care să includă insecte de orice fel. Am o fobie nu că mare… Dacă nu plecam cu acest gând de a câştiga, cred că nu mai avea rost să plecăm de acasă. Sunt convinsă că toţi colegii noştri îşi doresc să câştige. Promitem să luptăm până la ultima suflare să ajungem până-n finală, cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să câştigăm”, a declarat Lidia Buble într-un interviu pentru Antena Stars.

Chiar dacă Lidia Buble se bucură de mulți frați și surori, aceasta a decis că Estera, de profesie makeup artist, este cea mai potrivită pentru competiție. Înainte de a pleca la Asia Express cele două au decis să aibă parte de un tratament de lux și să mănânce absolut tot ce își doresc, fără a mai ține cont de siluetă.

„Ieri am petrecut toată ziua în salon. Ne-am tăiat unghiuțele, pentru că nu erau adecvate pentru acest concurs, ne-am vopsit. Am mâncat pentru ultima dată tot ce am vrut noi: paste, cărniță, pește, clătite, ecler, ciocolată. Trebuie să recunosc că am mai scăpat una alta pe ici, pe colo, pentru că sunt o gurmandă și mă tot gândesc cum o să rezist eu acolo fără plăcerile mele nevinovate.”, a spus Lidia Buble pentru sursa menționată mai sus.