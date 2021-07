Ce a pățit Jorge când a dat nas în nas cu Michael Buble, în mall. I-a povestit totul lui Cătălin Măruță și tot platoul a râs de el

Jorge a venit azi în platoul emisiunii La Măruță, unde a povestit multe peripetii din vacanțele sale. Acesta și-a amintit cum la vârsta de 13 ani a rămas fără haine la plajă, dar a depănat și amintiri mai recente, cum ar fi experiența avută în vacanța din Amsterdam, dar și întâlnirea cu artistul Michael Buble, în Franța.

Ce a pățit Jorge când a dat nas în nas cu Michael Buble, în mall

Jorge a povestit ce i s-a întâmplat la plajă, la vârsta de 13 ani, și cum a reușit să rămână fără haine.

”Am ramas fara haine pe plaja Modern. Varul meu aplecat la mare cu prietenii, aveam 13 ani. Ma duc eu si ma urc personalul de dimineata, aveam pe sub șort slip. Am ajuns acolo, varul meu nu era. Am zis sa fac o baie in mare. Vad o familie cu un copil si mi-am lasat acolo hainele, mi-au vazut adiadasii mei noi de la matusa mea din Canada, am facut o baie si cand am ajuns la plaja nu mai era nimic. În fundul gol, in slip ramasesem. Si pe la plaja Modern am adunat niste papuci rupti, am luat un tricou rupt si m-am dus acasa. Cand am venit acasa, tata mi a inchis usa in nas. Mi-am luat o bataie atunci…”, a povestit Jorge.

Jorge a povestit și ce s-a întâmplat când a mers cu soția la Amsterdam, de un 1 mai.

”Iar la Amesterdam, era 1 mai, am ajuns noaptea cu soția si toata lumea ma intreba daca am venit de Ziua Reginei. Si a doua zi ma trezesc pe la 9 cu un mare bas, muzica peste tot, am deschis geamul si strazile erau pline de oameni imbracati in portocaliu. Milioane de oameni pe strada, la ora 11 ziua toata lumea era beata moarta. Fetele urinau pe străzi. Doamne ajuta sa nu mai prind Ziua Reginei pe undeva”, a povestit Jorge în emisiunea La Măruță.

Jorge și-a amintit și de întâlnirea inopinată cu Michael Buble, într-un mall din Paris. Artistul se afla în capitala Franței tocmai pentru a participa la concertul artistului internațional.