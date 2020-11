Ce a pățit Horaţiu Mălăele după ce s-a infectat cu noul virus. A spus tot adevărul acum

Horațiu Mălăele trece prin clipe dificile, după ce a fost infectat cu noul coronavirus. Cum se simte artistul și ce spune despre perioada aceasta grea? Vedeta le-a împărtășit tot fanilor săi.

Horațiu Mălăele susține că a fost foarte circumspect cu privire la existența virusului, dar abia după ce s-a infectat a decis să aibă o altă perspectivă cu privire la vremurile pe care le trăim. Scepticismul actorului s-a dus odată cu infectarea sa, iar experința din spital a fost cea decisivă. Vedeta a susținut că a făcut parte din categoria de oameni care nu au dat crezare poveștii care a acaparat tot la nivel mondial, dar toate s-au schimbat după ce a simțit totul pe pielea sa. La momentul actual, din ce în ce mai multe persoane publice ies la rampă dezvăluid tuturor că au fost și ele infectate, tocmai pentru a atrage un semnal de alarmă publicului lor.

Anunțul că artistul a fost testat pozitiv cu COVID-19 a fos făcut de organizatorii evenimentului Serile Filmului Românesc de la Iași. Ediția care îi era dedicată acestuia se va desfășura în compania mesajelor și cuvintelor pe care le va transmite prin scrisori către public. „Virusul nu alege – recent, actorul şi regizorul Horaţiu Mălăele a fost diagnosticat cu COVID-19. În aceste condiţii, spectatorii care îl aşteptau la Iaşi sunt rugaţi să păstreze gândurile de bine, să se bucure de atmosferă şi film, în compania invitaţilor din program”, precizează SFR.

„În primul rând, ca foarte mulţi, nu am prea crezut că există, pe urmă era neîndoielnic că îl am şi recuziunea spitalicească a fost groaznică pentru mine, singurul lucru care mi-a mai îndulcit viaţa acolo au fost minunaţii doctori care au stat pe lângă mine şi fetele drăguţe din anturajul lor. Asta m-a mai îmbunat uneori, altfel am fost o perioadă disperat. Dar omul trebuie să treacă şi prin asta, să vadă cât de fantastică este viaţa altfel. Am ajuns acasă, mi-am revenit şi m-am apucat de treabă, Ştiam că există ceva, dar nu eram aşa de sigur. Când m-a izbit, m-am deşteptat. Vorba unui bătrân: nicicând n-a fost să nu fie într-un fel, acum e în felul ăsta. Se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple, e o fatalitate pe care ţi-o asumi. Vor fi nişte accidente care vor povesti această istorie, unii care vor face ceva ca să consemneze acest traseu, aş fi fericit apoi ca lucrurile să intre în firescul lor”

Horațiu Mălăele (Sursa: alephnews.ro)