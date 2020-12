Ce a pățit Gina Pistol la cumpărături în București. Iubita lui Smiley, uimită după un moment foarte ciudat

Vestea că Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți a stârnit bucurie în rândul fanilor lor. Cei doi așteaptă o fetiță care, cel mai probabil, va veni pe lume în luna februarie. „Mă bucur de minunea pe care o trăiesc în momentul ăsta”, spunea prezentatoarea TV într-un interviu pentru Antena 1. Însă, în viață, printre minuni se mai strecoară și neplăceri. Una dintre a fost trăită recent de blondină, la cumpărături.

Gina Pistol, incident neplăcut la cumpărături. „I-aș fi dat cu coșul în cap”

Gina Pistol a fost protagonista unei întâmplări care, în alte condiții, poate ar fi părut amuzantă, însă, dat fiind că se apropie cu pași repezi de ultimul trimestru de sarcină și orice efort reprezintă o corvoadă, a reacționat într-un mod mai puțin elegant. Vedeta a povestit pe contul său de Instagram că a mers la cumpărături într-un magazin de mobilă și accesorii. La un moment dat, s-a oprit într-un raion și a pierdut din vedere coșul său de cumpărături. În vreme ce analiza un produs anume, un cumpărător i-a luat, din greșeală, coșul pe jumătate plin.

„Aveam coșul, iar când zic ‘coș’, mă refer la un cărucior din acela mare, cam pe jumătate plin, și m-am oprit să casc ochii pe la lumânări. Când m-am întors să iau coșul, ia-l de unde nu-i! Nu mai era. M-am uitat împrejur, am stat, m-am gândit pe unde aș fi putut să-l las… Nimic! Cineva, un amețit sau o amețită, mi l-a luat. I-aș fi dat cu coșul în cap. După ce că eu obosesc dacă merg 50 de metri și gâfâi… ia-o acum de la început – du-te ia alt coș, adu-ți aminte ce ai pus mai devreme în coș, mai ia produsele o data…Și, în drum spre casă, am văzut și coșul meu. Pusese amețita în el o vază roz și l-a abandonat acolo. Ce să-l mai iau și pe ală?”, a povestit Gina Pistol pe Instagram.

„Am început să obosesc foarte repede”

În completare, prezentatoarea TV le-a spus urmăritorilor ei din mediul virtual și cum se mai simte, aceasta ținându-i mereu la curent cu felul cum evoluează sarcina. „Am început să obosesc. Mai am puțin și intru în trimestrul trei de sarcină și am început să obosesc foarte repede. Plus că mi se umflă mâinile. Zici că sunt degetele lui Scărlătescu. Să știți că buzele nu sunt umflate, că nu mi-am injectat nimic în ele. De la sarcină e, că mă tot întrebați”, a mai spus vedeta Antena 1.