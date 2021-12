Ce a pățit Elena Merișoreanu pe vremea lui Ceaușescu. Incidentul era să o coste viața: „M-au acuzat de neglijență” EXCLUSIV

Artista a făcut dezvăluiri incredibile de pe vemea când cânta pentru Nicolae Ceaușescu nu doar la petrecerile din țară, ci și peste hotare. Aceasta a povestit pentru impact.ro că dictatorul comunist era înțelegător și avea chiar și momente când cânta cu artiștii, dar legea o făceau securiștii acestuia, care erau tot timpul cu ochii pe ei.

O perioadă bună, Elena Merișoreanu a cântat pentru Nicolae Ceaușescu, împreună cu Ansamblul Rapsodia din care făcea parte. Artista are amintiri plăcute din acea perioadă, dar și altele care te înfioară.

Aceasta a povestit pentru impact.ro cum trebuiau să se prezinte în fața dictatorului, fără ruj pe buze, fără ojă roșie și îmbrăcate până-n gât, fără decolteu. Ea a refuzat să poarte batic, în timp ce colegele sale s-au conformat.

„Aveam un păr fumos, mă pieptănam adecvat, îmi puneam o floare, îmi făceam o codiță. Mă aranjam, întotdeauana mi-a plăcut să apar impecabil în fața publicului. Eu nu am purtat batic, deși toate trebuia să avem, dar m-au lăsat așa”, ne spune aceasta.

De asemenea, artista își amintește și ce melodii dorea acesta să i se cânte.

„Am cântat în fiecare an pentru el. Ansamblul ne făcea programul. Ne ducea ori la Snagov, ori făcea la Peleș. Numai cântece vechi voia, , . Eram la Peleș și era Ionel Budișteanu cu o formație, toți erau cu ochii pe noi, treceam prin niște emoții de nu se poate.

Artista mai spune că Nicolae Ceaușescu îi respecta pe artiști și de fiecare dată venea și dădea noroc cu ei.

Elena Merișoreanu a povestit și o întâmplare încheiată cu bine, după ce colega sa, Romica Puceanu, a cântat o melodie în fața Elenei Ceaușescu, în care se pomenea numele de „Leano”:

„Cea mai tare treabă, pe litoral, când era el în concediu. Nicu Ceaușescu era tare vesel și iubea muzica. Vine un general și ne zice, măi oameni, să nu cumva să aud vreun cuvânt din cântece despre Nicu, Nicolae sau Leana. Am cântat toți, ne-a aplaudat, eram băgați în seamă. Intră Romica Puceanu, și ce credeți că a cântat, . Toți au încremenit. Dar nu s-au supărat pe ea. Cățeii făceau legile, lor le plăcea. Cântau și ei cu noi”.

Tot artista ne-a mai povestit cum în Maroc, înaintea unei recepții, atât ea, cât și colegele sale, au fost trimise să se schimbe, întrucât veniseră îmbrăcate în rochii.

„Am fost plecată cu ei și-n străinătate. Eram în Maroc, cântam în spectacol, folclorul a avut mereu succes peste hotare. El era in vizită în Maroc, Algeria, Tunisia. Dădeau și gazdele spectacol, și noi, cam 40 de minute. Seara era recepție, toate am vorbit să ne îmbrăcăm în rochie. Ne vede securistul, . Și ne-a trimis să ne schimbăm”, ne-a mai spus aceasta.

În fiecare deplasare peste hotare, Elena Merișoreanu se simțea urmărită. Și s-a convins că nu se înșela. „Eu le spuneam colegelor că-i văd tot timpul în spatele nostru. În lift, aceeași persoană, și apoi iar… Eu aveam niște tocuri subțiri, m-am făcut că mă dezechilibrez și l-am călcat pe picior, iar el s-a dat de gol. Când mi-am cerut scuze, mi-a răspuns în română, că nu face nimic”, povestește aceasta.

Artista nu ne-a ascuns nici sperietura pe care a tras-o în momentul în care a rămas fără pașaport, peste hotare.

„Nu am fost membră de partid și am fost oarecum marginalizată, când era ceva special să plecăm afară. Doar că mă alegeau cei ce ne chemau. Se făceau expoziții culinare și ne luau pe noi, iar partenerii externi veneau la vizionare, și mă voiau și pe mine. Ceaușescu avea și lucruri bune, dar și negative. Am avut și probleme.

Am plecat în Cairo, la un târg și mi-au furat pașaportul cu poșetă cu tot. Securitatea pe mine, până la urmă mi l-a făcut consulatul. Apoi ăștia că mă aruncă din avion. Cică neglijență. Credeam că de la această întâmplare nu mă mai trimit peste hotare, dar am fost chemată în continuare”, a încheiat artista șirul amintirilor trăite pe vremea comunismului.