Ce a pățit Dani Oțil după botezul micuțului Luca: ‘Cică mi-am bătut joc de copil’

Bucurie mare pentru Dani Oțil. Prezentatorul de la Antena 1 și frumoasa lui soție și-au creștinat fiul în weekendul 23 – 24 octombrie, iar vedeta de la Neatza a povestit că nici de această dată nu a scăpat de criticile cârcotașilor din mediul online.

Fericire mare pe Dani Oțil. Prezentatorul de la Neatza și soția lui Gabriela Prisăcariu au făcut, recent, botezul fiului lor pe care l-au numit Luca Tiago. Petrecerea de creștinare a micuțului a avut loc la restaurantul vedetei din Capitală, unde i-au fost alături cele mai importante persoane, rudele și prietenii apropiați.

Și pentru că niciun eveniment important nu scapă de sub lupa criticilor din mediul online, nici botezul micuțului Luca Tiago nu a făcut excepția de la regulă. Colegul lui Răzvan Simion de la Neatza a declarat că internauții l-au „certat” pentru alegerea numelui copilului său.

„Bai, m-au certat si pentru numele copilului. ce credeti ca un bebelus nu a gresit cu nimic? unu, nenumarati oameni mi-au zis ca mi-am batut joc de copil cu numele asta. Puteam sa-i pun Termopan. Si doi, cu baloanele. Mi-a scris un individ: „Se scufunda planeta si voi aveti perete cu baloane”. Bai, are dreptate, dar eu n-am avut cand eram mic si am vrut sa ma bucur.”, a declarat amuzat Dani Oțil în cadrul ediției de luni, 25 octombrie, de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Soții Oțil și-au botezat fiul în mare secret, organizând o petrecere elegantă, distinsă și discretă ca și în cazul nunții care a avut loc în vară.

În ultimul timp, topmodelul s-a arătat deranjată de faptul că a fost criticată de alte mămici din mediul online pentru felul cum își crește fiul.

„Vai, cum am putut să pun hainele și scutecele lângă bani?! Așa ceva nu se face! Vai, copilul are geanta lui, dar am plecat în grabă și am pus tot ce am apucat în paporniță. Mai nou totul trebuie să fie steril.

Nu trebuie să mai explic. O, bine că sunteți voi perfecți. Sincer, mi se pare mie sau lumea a lua-o razna rău de tot. Primesc tot mai multe mesaje, orice faci se găsește cineva care să-ți scrie. Voi nu aveți și voi o treabă a voastră.”, s-a plâns Gabriela Prisăcariu pe contul ei de Instagram.