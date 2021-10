Dani Oţil şi Gabriela Prisăcariu, botez în mare secret. Primele imagini de la creştinarea micuţului Luca Tiago

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au decis să se bucure și de acest eveniment important tot în intimitate. Cele două vedete s-au pregătit temeinic pentru prima petrecere din viața băiețelului lor.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt în culmea fericirii și se bucură de clipe fabuloase la prima petrecere dată în cinstea micuțului lor. Luca Tiago a fost botezat și felicitat azi de toți cei dragi. Ziua de azi este clar una foarte importantă pentru celebrul cuplu.

În urmă cu câteva ore matinalul de la Antena și frumosul model și-au creștinat fiul. Părinții cunoscuți publicului larg au fost și de această dată extrem de discreți, ca în cazul nunții de care s-au bucurat alături de cei mai buni prieteni.

Ambele petreceri au fost intime și elegante, iar și în cazul acesta s-a păstrat paleta de culori cel mai probabil preferată de Gabi: roz, galben, albastru și auriu. Prezentatorul alături de soție sigur că s-au grăbit să se petreacă în ultima zi înainte de a intra noi restricții mai dure în vigoare.

În drum spre lăcașul de cult, Dani Oțil a avut timp și de o mică glumă, așa cum i-a obișnuit pe toți. Vedeta TV și-a făcut pentru încă o dată partenera să râdă copios.

Gabriela este mămică pentru prima oară, iar de când a mărturisit public relația dintre ea și Dani Oțil internauții au început să-i viziteze într-un număr foarte mare profilul de Instagram.

Modelul se amuză pe seama unor obiceiuri pe care le are acum ca proaspătă mămică și le povestește tuturor fanilor din online cum reușește să descopere lumea alături de micuțul ei. Din nefericire, multe alte mămici o critică pentru abordările sale.

”Vai, cum am putut să pun hainele și scutecele lângă bani?! Așa ceva nu se face! Vai, copilul are geanta lui, dar am plecat în grabă și am pus tot ce am apucat în paporniță. Mai nou totul trebuie să fie steril.

Nu trebuie să mai explic. O, bine că sunteți voi perfecți. Sincer, mi se pare mie sau lumea a lua-o razna rău de tot. Primesc tot mai multe mesaje, orice faci se găsește cineva care să-ți scrie. Voi nu aveți și voi o treabă a voastră”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.