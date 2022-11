Ce a păţit Dana Budeanu după ce a blocat o intersecţie din centrul Bucureştiului. A fost surprinsă de atitudinea şoferilor: „Nu sunt sociabilă”

Dana Budeanu a blocat o intersecție din centrul Bucureștiului. Aceasta a mărturisit că a rămas surprinsă de reacțiile oamenilor din jur în momentul în care ea a întâmpinat probleme cu mașina. Vedeta a rămas surprinsă de atitudinea celor aflați în preajma sa atunci, așa că a împărtășit totul pe rețelele de socializare. ,,Astăzi am avut o problemă cu mașina, problemă care a blocat traficul pe o strada din centrul Capitalei”, a susținut designer-ul.

Cei mai mulți au fost extrem de calmi, săritori și pozitivi. Unul din șoferi a coborât din mașină și s-a oferit să le aducă la cunoștință cele petrecute conducătorilor auto din spate. Majoritatea s-au dat jos din mașini și au încercat să ajute.

Majoritatea șoferilor din zonă au desfăcut acolo mașina și toți cei care treceau voiau să se implice cumva. Fosta vedetă de la Pro TV a mărturisit că îi venea să îi ia în brațe pe toți, dar n-a îndrăznit. Bruneta s-a simțit copleșită de bunătatea văzută și de ,,normalitatea aceea pe care netederminații ăștia cred că ne-au furat-o de tot…”

,,Au desfacut acolo masina, absolut toti oamenii care treceau voiau sa ajute…imi venea sa i iau in brate pe toti, dar n am indraznit…asa de drag, de bucuria de a fi simtit normalitatea aceea, pe care neterminatii astia cred ca ne au furat o de tot…Nu ne ati furat, ma, nimic si o sa venim si o sa ne luam tara inapoi, ma!

Va multumesc tuturor pentru astazi…m am simtit protejata si am simtit ca suntem multi…normali, buni, solidari. Eu nu sunt o sociabila, stau doar in casa si n masina si ies pe strazi doar cand iau avionul, dar astazi am inteles ca suntem multi asa…si ca d aia supravietuim! Astazi am intalnit niste domni! ASTA E ROMANIA! VOI ASTIA SUNTETI! NU I MAI LASATI SA VA CALCE IN PICIOARE!”, a mai mărturisit Dana Budeanu pe rețelele de socializare.