Ce a pățit criminalul în serie Marius Csampar, după eliberare. E ireal ce a putut declara

Ce a pățit criminalul în serie Marius Csampar, după eliberare. Marius Csampar, un criminal în serie care a fost eliberat în primăvara acestui an după aproape 24 de ani de închisoare, își caută acum iubită.

Marius Csampar fusese condamnat la 99 de ani de închisoare pentru uciderea a 6 oameni, dar a fost eliberat după 23 de ani și jumătate. Acesta a dezvăluit că momentat este singur dar că are câteva admiratoare care îl tot caută.

Marius Csampar declară că vrea să-și aleagă cu grijă viitoarea aleasă și nu se va arunca într-o relație doar de dragul e a avea pe cineva.

”Deocamdată nu mi-am găsit nici o fată. Încă sunt la triere, așa. Sunt câteva fete care mă tot sună, dar, îți dai seama, nu poți să iei prima venită, prima servită… Trebuie să vezi dacă te potrivești cu ea. Anul viitor o să plec prin țară”, a povestit Marius Csampar pe canalul lui de Youtube.

Marius Csampar lucrează la ADP, locuiește singur și are doar cu o pisică pe care o strigă Mitzi și pe care o iubește.

”Ea e iubita mea, dimineața ea mă trezește, mă mușcă de nas sau de ureche. O iubesc enorm. Am mai avut una îniante, dar am dat-o. Dau și eu la oamenii care iubesc animalele, nu care își bat joc de ele”, a mai spus criminalul în serie.

Acesta a mai povestit care a fost primul lucru pe care l-a făcut după ce a ieșit din pușcărie. Apovestit că a mers să-și cumpere cafea de la un automat, însă și-a dat seama că nu știe să-l folosească. A rugat un polițist să-l ajute.

”Prima dată când am ieșit din pușcărie, am băut o cafea. Am fost la un aparat d-ăsta. Îmi arăta că trebuie să bag bani acolo, dar nu știam pe unde să-i bag. La un moment dat au venit doi agenți de poliție și m-au întrebat ce fac acolo. Și le-am spus că vreau să-mi iau o cafea și nu știu pe unde să bag bancnota de un leu.

Mi-a băgat-o unul din ei, mi-a dat cafeaua și după aceea, drept mulțumire, m-a legitimat. M-a întrebat dacă am un buletin, ceva… Am scos biletul de liberare și i l-am pus în mână. Și-a cerut scuze, apoi am stat puțin cu el de vorbă. M-a întrebat câți ani am făcut și atunci și-a dat seama de ce nu știu să-mi cumpăr cafea”, a mai spus Marius Csampar.

Marius Csampar muncește, și-a făcut prieteni

Marius Csampar a mai spus că s-a integrat bine în libertatea, după aproape 24 de ani de închisoare. El și-a găsit de lucru la doar o lună, și-a făcut prieteni la locul de muncă iar în timpul liber joacă fotbal cu câțiva puști din vecini.

”În timpul liber joc fotbal. Sunt niște copii aici care joacă și mă cheamă mereu. Nu că vreau să mă laud, dar le cam dau lecții, așa cum sunt, la 46 de ani și cu atâta pușcărie, încă mai știu fotbal”, a încheiat Marius Csampar.

Cine este Marius Csampar

Marius Csampar, născut în Balotești, a fost închis în 1997 pentru comiterea a 6 crime, printre care o femeie de 84 de ani și un om al străzii, pe care l-a decapitat.

Marius Csampar a fost considerat un deținut-problemă până în 2014, când, brusc, a început să aibă un comportament exemplar. În mai 2020, el a fost eliberat pentru bună purtare, având la activ 6 comisii, toate cu recomandare de eliberare a penitenciarului.