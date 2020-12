Ce a pățit Claudia Pătrășcanu la tribunal. Momente halucinante, totul e o dramă

Calvarul Claudiei Pătrășcanu continuă! Noi momente dramatice și-au făcut loc în divorțul parcă nesfârșit de soțul ei. Ce s-a întâmplat în recenta întâlnire a celor doi foști parteneri la tribunal?

Divorțul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău parcă e nesfârșit. Cei doi deși păreau că au o relație aparte și un mariaj de invidiat, lucrurile s-au dovedit a fi chiar la polul opus. Acuzațiile artistei sunt foarte dure, iar instanța nu e deloc de partea ei, susține aceasta. „10.12.20 am avut o alta înfățișare a divorțului și a custodiei iar după 1 an și 4 luni,se întâmpla același lucru. Pe tot parcursul acestui an, încă soțul,se prezintă când dorește,aduce scutiri medicale atât ptr el cât și ptr martori,se amâna din motivul vacantelor pe care le motivează acesta,doar ptr a își bate joc și a ma lungi la infinit cu acest proces”, a detaliat vedeta, extrem de dezamăgită de lucrurile care s-au petrecut la tribunal . Cei mai mulți dintre internauți au compătimit-o și s-au arătat extrem de indignați cu privire la sistemul din țara noastră.

„Nu poți demonstra dreptatea”

„Claudia, in Romania nu poti demonstra dreptatea!!! Aici , coruptia e in floare!!! Dumnezeu sa ti ajute si sa fie langa tine !!! Pana la urma adevarul va iesi la iveala!”, „Nu o sa iti fie usor. Majoritatea „bogatilor” traiesc asa cum spui tu, si cu totii vor sari sa apere pe cine le seamana. Putere si reusita iti doresc!”, „Am citit tot! Din pacate… asta e tara… astea sunt valorile si principiile…Sper sa fiti bine! Esti o femeie puternica! Doamne-ajuta!”, au fost doar câteva dintre comentarii.

„Procesul de ieri a început prin audierea martorei lui, care la intrarea in sala a fost pusă sa jure cu mâna pe Biblie și in loc sa spună: “așa sa mi ajute Dzeu”, a spus “așa sa ma ierte Dzeu” …. bineînțeles ca am făcut o observatie către doamna președinta ptr ceea ce a spus martora și am fost data afara din sala,stand la usa ca un om pedepsit 40 min. Menționez ca “soțul” a avut o criza de ras pe parcursul sedinei,dar nu s a vrut a o sesiza! Așa cum prevede legea înaintarea unui jurământ se și spune: mărturia mincinoasa se pedepsește pana la 3 ani cu închisoarea. Ca atare,m am conformat și mi am “executat” pedeapsa 40 min la usa,chiar dacă venisem acolo de la 300 km tocmai,sa mi susțin cauza. Aaaa,am uitat sa precizez ca,așa de ochii avocaților mei,de ochii țării poate,soțul a acceptat pe final de ședința sa facă TESTUL pentru consumul de DROGURI dar in condiții lui și anume,sa fie făcut unde dorește el. Nu stiu dacă înțelegeți ce înseamnă asta,dar eu stiu perfect! Unde va fii trimis băiatul sa și facă testul drogurilor,bunicule? ”

Claudia Pătrășcanu