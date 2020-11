Claudia Pătrășcanu, amenințată cu moartea. Cine îi vrea răul: „A spus că o să intre cu mașina în mine”

Ieri, Claudia Pătrășcanu a povestit la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, drama prin care trece de când s-a decis să divorțeze de fostul ei soț, pe nume Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu, amenințată cu moartea

Conform spuselor artistei, aceasta ar fi fost amenințată cu moartea, bărbatul spunându-i că va plăti pe cineva ca să intre cu mașina în ea, pe stradă.

Claudia Pătrășanu a spus în cadrul emisiunii „Acces Direct” că nu mai are liniște de când ea și fostul soț au ajuns la divorț. Artista a susținut că Gabi Bădălău, fostul soț, continuă să jignească și că este afectată de faptul că bărbatul ar vrea să îi ia copiii.

„Am ajuns să îmi strig durerea de mamă și să scriu niște mesaje prin care să nu jignesc poate cum face soțul meu jingește, că vreau, nu vreau, ajung la urechile mele. Suntem două persoane publice și nu mi-am imaginat vreodată că vom ajunge într-un mare scandal ca acești copiii ai noștri minunați să citească pe Google. Nu doresc nimănui să treacă nimeni prin ce trec eu”, a declarat artista pentru „Acces Direct”.

În plus, Claudia Pătrășcanu a mai menționat că simte uneori că ajunge la capătul puterilor și că nu crede că micuții ei vor ajunge la tată, întrucât ea își dă silința să îi crească așa cum știe ea mai bine. Bruneta și-a strigat disperarea, spunând public că fostul soț și familia lui încearcă să îi facă rău.

”Am fost amenințată cu moartea”

„Știu că acești copii trebuie să rămână la mamă. Se iau doar când mama e denaturată, în situația mea nu se discută. Oamenii ăștia nu au ce să-mi reproșeze niciodată, pentru că sunt o mamă impecabilă. Când m-au dat afară cu doi copii, am fost singura care i-a protejat. Nu au oamenii ăștia ce să-mi reproșeze, dar îmi fac rău pe toate părțile”, a mai adăugat Claudia Pătrășcanu.

Declarațiile șocante ale vedetei nu s-au oprit aici. Claudia Pătrășcanu a mai susținut, de asemenea, că a fost amenințată cu moartea de către fostul soț. Potrivit spuselor sale Gabi Bădălău i-ar fi spus că va plăti pe cineva care să intre cu mașina în ea, iar că apoi va mușamaliza totul.

„Am apărut o dată la televizor și am spus că am fost amenințată cu moartea. M-a amenințat cu moartea. Am trecut de etapa fricii, când îmi era frică să merg și pe stradă, pentru că m-a amenințat că o să plătească pe cineva cu o mașină să intre în mine și va mușamaliza totul și nu va ști nimeni nimic ca și cum am făcut un accident”, a mai continuat cântăreața.

Claudia Pătrășcanu a mai transmis că Gabi Bădălău nu și-ar fi dorit divorțul, doar pentru ca oamenii să creadă că ei formează o familie fericită, având în vedere statutul lor în societate.

„Tot ce am trăit în cei 5 ani nu vreau să trăiască nimeni. El și-a dorit să tac să mențin aparențele unei familii fericite, să nu divorțez și să accept umilințe. Simt că trimit mesaje în gol, cer ajutor părinților lui, familia îmi trimit mesaje precum sunt bolnavă psihic”, a mai spus ea la Acces Direct.