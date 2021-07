Ce a pățit Claudia Pătrășcanu în America. Nici ei nu i-a venit să creadă

Claudia Pătrășcanu a trecut printr-o întâmplare inedită în America. Cântăreața este o femeie extrem de frumoasă și foarte cunoscută în România.

Celebra artistă a povestit că în urmă cu multă vreme a stat patru luni în Statele Unite ale Americii. S-a întors cu amintiri foarte plăcute, dar și întâmplări inedite.

Ea a fost confundată cu Jennifer Lopez. Mergând într-o limuzină alături de alți artiști români, Claudia Pătrășcanu a fost confundată cu celebră cântăreață și actriță.

Acolo, în America, oamenii când văd o limuzină își dau seama că sunt cedete, staruri, mă rog. Și sunt tot timpul cu telefonul în mână, să filmeze, strigă după tine, vor autografe. Nu mai spun ce se întâmplă la New York! E o nebunie acolo”, a povestit Claudia Pătrășcanu, pentru CANCAN.RO.

Iar când mă întorceam, oamenii vedeau că nu sunt eu, oricum, s-a făcut o asemănare. J Lo era atunci mai închisă la păr și am avut ocazia să fiu strigată așa. Mi s-a întâmplat chiar de două ori, în Los Angeles.

”Acolo mergeam numai cu limuzina, ni s-a pus una la dispoziție cu care mergeam dintr-un loc în altul, ne mai plimbam și noi, până începeau concertele de seară. Iar de două ori am fost în situația asta în care am fost confundată ci Jennifer Lopez.

În plus, ea a fost și cerută în căsătorie. Artista a povestit că ar fi putut să se stabilească în America, mai ales că bărbatul care i-a cerut să îi fie soție era patronul cluburilor în care românca obițnuia să cânte.

”Puteam să rămân în America, pentru că am fost și cerută de soție acolo. De un tip care mă îndrăgea foarte tare. A zis că mă vrea de soție, să rămân acolo, să-i dau o șansă.

Dar am zis că pentru nimic în lume nu rămân eu în America. Era un român stabilit acolo, avea cluburi, cântam în cluburile lui. Avea el de gând să-mi facă o carieră frumoasă peste Ocean, să mă sprijine, dar nu. Avea legături cu tot felul de cântăreți. Eram puștoaică, aveam vreo 21-22 de ani.

Dar nu-mi pare rău, mie nu-mi pare rău pentru nimic din ce am făcut în viața asta. O iau ca atare și asta e! Totul a depins de mine, eu am vrut să fie așa. Eu decideam dacă să rămân sau nu. Nu s-a întâmplat nimic altceva. Am vrut să mă întorc cu Julia, să ne reluăm activitatea aici”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu.