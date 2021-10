Carmen Tănase s-a infectat cu covid-19. Ce se știe despre actriță

Carmen Tănase s-a infectat cu covid-19. Actrița a vorbit în repetate rânduri despre pandemie și vaccin, fiind împotriva imunizării.

Carmen Tănase a avut mai multe ieșiri la adresa autorităților, pe care le-a acuzat că discriminează cetățenii care nu vor să se vaccineze. Ea a spus de multe ori că nu vede importanța vaccinării și că ar trebui să aibă dreptul să aleagă să nu se imunizeze.

În plus, artista a spus la un moment dat că „această boală nu este atât de contagioasă pe cât vor unii să ne facă să credem”.

Acum, Carmen Tănase s-a infectat cu covid-19. Ea a declarat că pe 2 octombrie a jucat în spectacolul care a avut loc sâmbătă ca și cum ar fi fost ultimul, în contextul restricțiilor care se schimbă în funcție de incidența cazurilor.

Pe 3 octombrie, artista vorbea despre faptul că nu a putut ajunge la protestul organizat de anti-vacciniști, însă a fost cu sufletul lângă cei care au protestat față de măsurile de restricții luate de autorități.

Sunt un fin observator al acestui fenomen de aproape doi ani şi momentul acesta (protestele – n.r.) trebuie să se întâmple acum un an şi ceva, atunci poate mai erau şanse ca un protest să schimbe ceva, să mai încetinească lucrurile.

Agenda e făcută demult oricum, dar e un semnal că începe şi poporul acesta să se trezească, ca cei din Europa care se luptă demult pentru libertatea lor”, a spus Carmen Tănase.

Momentan, nu se cunosc detalii despre starea artistei, însă aceasta a declarat că se va autoizola, dacă autoritățile îi impun vaccinarea și nu îi mai dau voie să profeseze decât prin furnizarea certificatului verde.

„Am devenit foarte calmă, nu mai sunt furioasă, mi-am asumat în totalitate lucrul acesta. Sunt pregătită pentru absolut tot ce o să vină.

Din întâmplare, am intuit din capul locului, apoi m-am și informat și am văzut, am ascultat foarte mulți specialiști care, din păcate, sunt banați, sunt interziși. Oameni care sunt întradevăr cu premii, unii chiar Nobel, care au publicat cărți, care au publicat în reviste de specialitate care spun cu totul altceva și de care nu se ține seama. Eu la specialişti mă uit. Eu ascult sfatul autorităţilor şi mă uit la specialişti.

Ca atare, am înțeles că tot ceea ce se întâmplă în această lume, că nu e vorba numai de țara noastră, în această lume nu este despre sănătatea noastră, este despre cu totul altceva dar nu despre sănătatea noastră.

Nu poți avea grijă de sănătatea semenilor tăi oamenii, care te-au ales și pe care îi prezinți, bruscându-i, violentându-i, agresându-i. Asta nu se poate, nu se pupă pe una cu alta.

Ca atare am înțeles în ce lume trăiesc, mi-am asumat și voi încerca să rezist atât cât voi putea”, a mai spus Carmen Tănase, în urmă cu câteva săptămâni.