Ce a pățit cântărețul Ovi în ultimul an. De la cine a venit salvarea de la faliment, acum (exclusiv)

Ovi Jacobsen, solistul român, a cunoscut celebritatea, alături de artista Paula Seling, în anul 2010, când cei doi au obținut bronzul la Eurovision, cu piesa ”Playing with fire”, egalând astfel performanța Luminiței Anghel și a trupei Sistem cu piesa ”Let me try”.

Astfel, în pandemie, artistul este susținut financiar de soția norvegiancă.

De altfel, Ovi şi Paula Seling visează în continuare la marele trofeu Eurovision, după ce au obținut bronzul din anul 2010, dar și locul 12, cu piesa ”Miracle”, în 2014. Anul viitor, acesta intenționează să-și încerce din nou norocul:

În acest an, el a făcut parte din juriul care a desemnat solistul ce va reprezenta Elveţia, în marea finală a concursului, din data de 22 mai, de la Rotterdam, din Olanda. De precizat este că România va fi reprezentată de Roxen.

Însă Ovi o să mai aibă o colaborare în acest an cu organizatorii celebrului concurs muzical. Astfel că alături de Paula Seling, Ovi o să fie implicat într-un nou proiect al celor de la EBU, organizatorii concursului Eurovision, organizat de televiziunile naţionale, probabil în toamna acestui an.

Vreme de 20 de ani, Ovi a locuit în Norvegia, dar după succesul de la concursul ”Eurovision” a revenit în România, alături de soţie și de cei doi copii. Solistul a preluat însă numele de familie al soţiei și așa a devenit din Ovi Cernăuţeanu, Ovi Jacobsen:

“Din dorinţa de a ajuta lucrurile mi-am schimbat numele de familie. Oricum, am avut mereu o istorie cu acest nume, fiindcă bunicii se numeau Cernăuţi şi cred că ruşilor nu prea le-a plăcut asta, aşa că tatălui i-au schimbat numele în Cernăuţeanu. Când am decis să iau numele soţiei am făcut-o în cunoştinţă de cauză, respectând nişte convenţii şi din fosta mea ţară de adopţie. Dar iată că soţia mea s-a obişnuit foarte bine cu clima şi mâncarea din România!”, a mai spus Ovi.