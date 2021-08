Ce a pățit Andreea Tonciu în concediu. Cum era să rămână fără mașină pe litoral

Andreea Tonciu nu scapă de probleme în vacanță! Vedeta spera să aibă parte de câteva zile de relaxare la plajă, dar s-a întâmplat exact opusul! Bruneta era să rămână fără mașina în urma unei greșeli pe care o pot face mulți români.

Andreea Tonciu și-a făcut bagajele și a plecat în concediu alături de soțul și fiica ei. Aceasta a preferat să meargă la plajă chiar pe litoralul românesc, fără a opta pentru o altă destinație de lux. Totuși, problemele s-au ținut lanț de brunetă.

Andreea Tonciu este cunoscută pentru faptul că trece prin momente de cumpănă înainte de concediu. În trecut, aceasta s-a confruntat cu probleme de familie sau de sănătate înainte de o escapadă, iar, de această dată, ea și-a dat seama că organizarea nu a fost punctul ei forte.

Frumoasa brunetă le-a dezvăluit tuturor că este extenuată, chiar dacă vacanțele sunt destinate relaxării. Aceasta și-a dat seama că a uitat să îi ofere cheia de la apartament surorii sale, chiar dacă trebuia ca aceasta să treacă pe la locuința ei și să se asigure că sunt făcute reparații.

Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu, au rezolvat problema ce avea legătură cu locuința lor, dar nu mică le-a fost mirarea în momentul în care s-au trezit fără cheia de la mașină. După lungi căutări, obiectul a fost găsit într-un loc surprinzător.

Totuși, totul este bine când se termină cu bine, mai ales pentru că Andreea Tonciu a reușit să se bucure, într-un final, de vacanța de pe litoralul românesc.

„După ce am rezolvat asta, am pierdut cheia de la mașină. Am căutat-o o oră jumătate. Nu vreți sa știti unde era. La scaun jos e o gaură care duce spre conducta de aer condiționat. Acolo am găsit cheia. Nu pot să îmi imaginez cum a ajuns acolo. Într-un final am reușit să o scoatem și ne-am bucurat de vacanță.”, a adăugat vedeta.