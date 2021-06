Andreea Tonciu a reacționat după ce Reghe a zis că divorțează: ”Nu pot să cred”

Posibilitatea ca Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf să divorțeze lasă foarte multe persoane publice fără cuvinte. Cei doi au fost văzuți, pentru mult timp, ca un cuplu ce nu are probleme, dar se pare că mai multe detalii din relația lor au ieșit la iveală în ultimele zile. Andreea Tonciu a reacționat imediat după ce Reghe a dezvăluit că îi va spune adio impresarei.

Andreea Tonciu și soțul său, Andrei Niculescu, au fost cununați chiar de Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Vestea că nașii săi ar putea să divorțeze a venit ca un fulger pentru bruneta ce este extrem de apropiată de cei doi. Aceasta a spus că nu poate să creadă într-o despărțire, mai ales pentru că ultima oară când i-a văzut împreună pe soți totul era lapte și miere.

„Deci eu am fost ultima oară la ei acum o săptămână și era totul ca de obicei. Eu nu am ce să comentez, pentru că nu știu dacă au divorțat, nu am citit presa. Am aflat de la oamenii care m-au tot sunat astăzi să mă întrebe diverse. Nu pot să cred!

Ultima oară când ne-am văzut cu ei (n.red.- cu Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecamp) erau foarte bine, la fel ca de obicei. Nu părea că ar fi ceva și clar nu părea că vor divorța. Nu am ce să zic mai multe, pentru că nu știu. Nu am vorbit cu ei, dar nu pot să cred așa ceva.”, a spus Andreea Tonciu pentru revista Viva!.