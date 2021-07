Andreea Tonciu trăiește un coșmar. E în doliu și are mari probleme de sănătate

Clipe de coșmar pentru Andreea Tonciu. Frumoasa brunetă trece prin cele mai dificile momente din viața ei. Pe lângă problemele de sănătate cu care s-a confruntat, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities este în doliu, după ce un membru important al familiei sale a încetat din viață. Despre cine este vorba.

Andreea Tonciu simte că nu mai are motive să zâmbească. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities trece prin momente îngrozitoare. Bruneta are serioase probleme de sănătate cu urechea, iar recent a aflat o veste îngrozitoare. Unchiul Andreei Tonciu a murit în urma unui atac cerebral, iar bruneta regretă nespus că nu a apucat să-și ia rămas bun de la ruda sa.

Soția lui Daniel Niculescu s-a descărcat prietenilor săi virtuali de pe Instagram, cărora le-a povestit drama prin care a trecut în ultimul timp. Andreea Tonciu plânge neîncetat și are momente în care simte că a ajuns la capătul puterilor. Frumoasa vedetă bănuiește că s-a îmbolnăvit în ultima vacanță, iar problemele sale cu urechea dreaptă par destul de serioase.

„Sunt foarte supărată, nu mă simt bine… sunt umflată pe partea dreaptă pentru că am probleme cu urechea. Am fost la spital şi m-au trimis acasă. Medicul care m-a consultat mi-a dat câteva recomandări şi un tratament. Cred că în vacanţă m-am îmbolnăvit. M-am jucat cu fiica mea în piscină şi am simţit cum mi-a intrat apa în ureche. În weekend am mers toată ziua cu aerul condiţionat la maxim şi cel mai probabil am agravat situaţia.

Pe lângă acest lucru trec şi printr-un moment nefericit pentru că am un deces în familie. Mi-a murit un unchi… Ai mei au plecat de urgenţă la Constanţa, îţi dai seama este un moment greu şi trebuie să fim alături de rudele noastre. Iar eu acum trebuie să mă ocup de afacerea familiei, sunt la florăria mamei mele, dar durerile astea pe care le am nu îmi dau pace”, a povestit Andreea Tonciu, în exclusivitate pentru Cancan.