Ce a pățit Andreea Bănică la ziua ei de naștere: ‘Lucian nu încăpea printre șipcile de lemn’

Andreea Bănică are o comunitate impresionantă de fani în mediul online, pe care îi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Indiferent de natura situației. De această dată, artista le-a dezvăluit acestora peripețiile prin care a trecut în ziua în care a împlinit 45 de ani. De ce nu o va uita niciodată.

Andreea Bănică este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din România, de-a lungul timpului ea reușind să ajungă la inima multor români grație talentului și carismei sale.

Drept urmare, cântăreața are o mulțime de fani care o urmăresc în mediul online și pe care aceasta îi ține la curent cu tot ceea ce se petrece în viața ei. Fie că este vorba despre planuri de carieră, fie că este vorba despre ea și familia sa, fosta componentă a trupei Blondy le povestește mereu întâmplările cu care se confruntă.

Recent, Andreea Bănică a postat pe Instagram o fotografie alături de frumoasa ei familie, dar și o descriere care a stârnit amuzamentul fanilor săi. De ziua ei, pe 21 iunie, atunci când a împlinit 45 de ani, Andreea Bănică nu a reușit să posteze prea multe fotografii, mai ales cu ținuta impecabilă purtată în ziua aceea.

Motivul? A trebuit să facă un lucru inedit, pe care, cu siguranță, nu îl mai făcuse până atunci. Astfel, a fost nevoită să se urce pe casă pentru că fiica sa, Sofia, i-a lăsat pe dinafară. Tânăra a încuiat ușa locuinței și a adormit, iar Andreea Bănică, Iulian Mitrea, soțul acesteia, și fratele Sofiei, au rămas pe dinafară.

”Am găsit o poză frumi de la ziua mea! Nu am să uit că Sofia ne-a lăsat pe afară, efectiv s-a încuiat în casă și a adormit. Nu mai am cămașa în stare bună pentru că a trebuit să escaladez zidurile, să mă urc pe casă și să bat în geamul de la camera ei, deoarece Lucian nu încăpea printre șipcile de lemn. Însă, am poză cu cămașa”, a scris vedeta în descrierea fotografiei de familie.