Cât succes a avut hotelul Andreei Bănică de la Eforie Nord? Motivul real pentru care a ales stațiunea Eforie Nord: “Am o satisfacție mare” EXCLUSIV

Începând din anul 2022, Andreea Bănică și soțul ei și-au deschis un hotel pe malul mării din stațiunea Eforie Nord. Hotelul lor a devenit rapid varianta preferată a turiștilor, reprezentând o cazare ideală. Hotelul este poziționat în centrul stațiunii, in apropiere de zona Belona, la doar 50 metri de plajă. Mai mult decât atât, se află în apropiere de zona în care sunt amplasate magazinele și restaurantele din Eforie Nord.

De ce a ales stațiunea Eforie Nord? Vedeta își amintește de copilărie!

Hotelul Andreei Bănică are prețuri ușor accesibile. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne-a oferit mai multe informații despre hotelul său.

În copilărie, Andreea Bănică mergea des în stațiunea Eforie Nord și de atunci a rămas la fel de vizitată de turiști. Se pare că Eforie Nord este, în continuare, una dintre cele mai aglomerate stațiuni. Așadar, vedeta nu a mai stat pe gânduri și a deschis afacerea mult visată, în locul perfect!

Eforie Nord, o stațiune foarte căutată

“Suntem foarte bine, este primul an de când suntem deschiși. Este plin! Hotelul se află în Eforie Nord. Eforie Nord este cea mai plină stațiune de când eram eu mică, de când mă știu și am atâția ani. De când eram mică, Eforie este una dintre cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc. Din cauza asta mi-am dorit să îmi fac o afacere aici, știam că nu o să dau greș. Dacă mi-aș fi făcut în altă staține, nu mă gândeam că ar merge atât de bine. Eforie Nord este o stațiune suprapopulată, chiar am filmat ieri aglomerația de pe plajă. Nu ai loc să arunci un ac! ”, ne-a declarat Andreea Bănică, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Andreea Bănică are o perioadă aglomerată! Concerte, afaceri și viață de familie!

Frumoasa artistă trăiește o viață de vis! Andreea Bănică are o familie minunată, o carieră de succes și o afacere care îi merge ca pe roate încă din prima zi de la deschidere. Pe de altă parte, este o perioadă destul de aglomerată, astfel încât vedeta încearcă să țină pasul cu toate evenimentele din viața ei. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Andreea ne-a spus cum reușește să îmbine toate rolurile pe care le are în viața de zi cu zi.