Ce a pățit Andreea Antonescu la fiecare probă de la Survivor. Detaliul care s-a aflat abia acum

Andreea Antonescu a fost una din cele mai discutate și criticate peronaje din cadrul emisiunii „Survivor România”. Cântăreața s-a împiedicat de o problemă aparte încă de la prima probă. Ce s-a întâmplat cu aceasta?

Andreea Antonescu a fost subiect de discuții pentru întreaga echipă încă de la prima probă. Celebra cântăreață a mărturisit că este conștientă de capacitățile sale, dar cu toate astea dorește să simtă pe pielea ei cât mai multă vreme experiența din Dominicană.

Înainte de a fi eliminată, cântăreața le-a dat mai multe motive de bârfă faimoșilor pentru că își ținea lentilele de contact în ochi în timpul competiției. Aceasta nu a fost deranjată de lentilele de culoare, mai cu seamă nici în timpul în care erau probe în care trebuia să intre în apă sau să treacă prin nisip sau prin noroi.

Mulți dintre colegi nu au înțeles de ce nu a renunțat la lentilele de contact în timpul competiției unde se depune mult efort. Artista a părut astfel interesată de imaginea ei mai mult decât lupta pentru supraviețuire. Faptul că lentilele nu i-au fost comode după atâtea intrări în apă, noroi și nisip a fost vizibil chiar la consiliul de vineri seară, când solista a clipit extrem de des.

Andreea a fost pe tot parcursul competiției una din confidentele de seamă ale Elenei. Dansatoarea Andreei Bălan a continuat să fie protagonista unor scandaluri pe care nu le-a dorit, iar când jumătatea trupei Andre a venit în competiție s-a simțit ușurată pentru că cineva avea să o cunoască.

„Am auzit această discuție, permite-mi să cred că eu având o relație de prietenie cu Elena, clar îmi este mult mai la îndemână s-o cred pe Elena, mai ales că Elena până a ajuns să-mi fie prietenă, m-a convins cu foarte multe lucruri.”, povestește Andreea Antonescu.

”Aici nu mă refer doar la repetițiile pe care noi le-am avut cu trupa Andre, ea fiind dansatoarea noastră…au fost anumite episoade în viața noastră în care practic s-a cam întâmplat în același fel…și atunci eram confidente și ne dădeam sfaturi una alteia, mă refer în viața reală și atunci da, mi-e mult mai la îndemână s-o cred pe Elena pentru că a fost lângă mine în momente în care eu am avut nevoie. La rândul meu, când mi-a cerut un ajutor sau un sfat, am fost acolo. Indiferent de orice, eu merg pe mâna Elenei’, a mărturisit Andreea Antonescu.