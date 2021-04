Ce a pățit Andra Volos de la Puterea Dragostei după operație. Momente dificile pentru concurentă

Andra Voloș are toată susținerea fanilor de la Puterea Dragostei. Fosta concurentă de la emisiunea iubirii a trecut prin momente dificile. Ce se întâmplă acum cu tânăra și cine îi este alături în aceste clipe?

Momente dificile pentru Andra Voloș. Ce se întâmplă cu concurenta?

Andra Voloș a venit cu un mesaj extrem de emoționant și în aceeași măsură îngrijorător pentru fani. Aceasta s-a operat recent pentru că era nevoie, susține tânăra. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a trecut printr-o intervenție la nas care nu a fost doar un moft, susținea zilele trecute fata.

Desigur că aceasta a și umblat puțin la forma sa dacă tot s-a ivit această ocazie. Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu avea probleme cu respirația din cauza unei deviații de sept, iar acum a decis să o repare.

Andra a postat un mesaj îngrijorător chiar în miez de noapte, după operație. „Degeaba mă prefac eu că sunt bine! Oh my God, urăsc senzația asta, o urăsc”, le-a spus ea urmăritorilor de pe rețelele de socializare, subliniind că abia așteaptă momentul în care să scape de bandaje.

„Îmi vine să mor”, a mai scris ea pe internet. Alături de ea este Andreea Ardelean, fosta iubită a lui Ricardo, care a mărturisit că e cel mai probabil să apeleze și ea la o astfel de operație sau la mărirea sânilor, dar peste câteva luni.

„Sunt niște sentimente ciudate. E oribil”

„În sfârșit! Mi-am dorit mereu să am un un nas perfect, știți că sunt perfecționistă. Văd că încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sper să îmi treacă sentimentul ăsta ciudat pe care îl am acum. Mai bucuroasă sunt că acum nu o să mai am probleme nici cu polipii, nici cu deviația de sept”, a spus Andra Volos imediat după operație.

„Operația în sine nu doare, chiar nu. Sunt niște sentimente ciudate, de parcă ești super răcită, cu nasul nfundat. Mă mai doare gâtul, dar cam ăsta este sentimentul pe care îl am acum. E oribil, numai că nu doare”, a mai spus fosta concurentă din show-ul de la Kanal D.

De asemenea, cu puțin timp înainte de a-și modifica nasul mdelul a vizitat cabinetul medicului estetician pentru a-și acoperi câteva cicatrici din copilărie: „Azi am venit să lucrăm din nou la cicatricile de pe frunte. Vă aduceți aminte că am două cicatrici de când aveam eu doar câteva luni. Am venit să le umplem cu acid hialuronic.”