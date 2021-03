Ce a pățit Anca Țurcașiu chiar ieri. Vedeta l-a uimit pe Cătălin Măruță când i-a zis: ”E firesc”

Anca Țurcașiu a revenit în muzică după o lungă pauză, cauzată, precum în cazul tuturor artiștilor, de pandemia de COVID-19. Necazul care a ținut-o departe de scenă pare că i-a dat aripi. S-a îndreptat spre meserii pe care le îndrăgea, dar pentru care nu avea timp, s-a repus pe picioare după divorț, este pregătită să o ia de la capăt din punct de vedere sentimental și are grijă de mintea și sufletul ei. Practic, și-a dat reset. La fel se numește și piesa interpretată astăzi, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a venit pentru a o promova.

Anca Țurcașiu a fost prezentă azi, în cadrul emisiunii ”La Măruță”, fiind în promovarea noii sale piese, ”Vreau să dau reset!”, prin care și-a pus pe tavă trăirile din ultima perioadă din viața sa, plină de schimbări și de necunoscute. Cu această ocazie, a spus că este pregătită să o ia de la început. Mai mult, chiar ieri a fost abordată de un bărbat, dar mult mai tânăr decât ea, făcând haz de întâmplare cu Măruță, care a întrebat-o dacă este abordată adesea de tineri, având în vedere aspectul său fizic fabulos pe care îl are la 50 de ani.

„Asta e prima reinventare totală. Imaginează-ți că am muncit în industrie peste 30 de ani și, dintr-o dată, nu am mai fost. Am deschis meseriile pe care le mai aveam în buzunare, cea de profesor și de designer de interior, pentru care nu aveam timp înainte, și le-am făcut pe ele. Mă bucur că am timp acum să fac și asta, înainte nu aveam. Acum am timp să mă gândesc la sufletul meu, la niște proiecte frumoase, am timp să vin și la tine în emisiune.