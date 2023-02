Ce a pățit Anastasia Lazariuc când a ajuns în România: „Copiii au rămas cu sechele” (exclusiv)

Ce a pățit Anastasia Lazariuc când a ajuns în România. Cântăreața originară din Republica Moldova a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru redacția Playtech-Impact despre impactul pe care l-a avut democrația asupra familiei sale, odată ajunsă pe tărâmul autohton. „Copiii au rămas cu sechele”, a mărturisit artista.

Anastasia Lazariuc, acum în vârstă de 70 de ani, și-a spus povestea într-o carte biografică lansată în urmă cu doi ani de zile. „Privighetoarea din vis”, redactată de Elena Răileanu, este lucrarea în care cântăreața originară din Republica Moldova și-a deschis sufletul și a pus pe tavă detalii neștiute despre viața sa profesională și nu numai.

Artista născută în Chișinău s-a lansat în industria muzicală cu piesele lui Ion-Aldea Teodorovici. A început să colaboreze cu cântăreți din România în anul 1989, devenind cunoscută rapid și în țara noastră. Românii i-au admirat talentul muzical și i-au ascultat cu mult drag melodiile.

În cele din urmă, Anastasia Lazariuc s-a mutat în România, însă schimbările pe care a trebuit să le facă nu au fost deloc ușoare. Odată ajunsă în democrație, artista a mărturisit că a înțeles că lucrurile stăteau cu totul diferit. Nu toate aspectele i-au influențat viața în bine, potrivit unor dezvăluiri făcute în exclusivitate pentru redacția Playtech-Impact.

Anastasia Lazariuc a vorbit despre cum a afectat expunerea publică viața copiilor săi, care în prezent sunt, la rândul lor, părinți. Șocul a fost atât de mare încât aceștia au rămas cu sechele. Cântăreața a explicat cum „s-a intrat cu bocancii” în viața sa, iar urmările au fost pe măsură.

„Eu, în 90, când am venit aici, am venit senină, credulă și foarte dornică, pentru că eram o cântăreață destul de cunoscută la ei (în Republica Moldova – n.r.) și voiam să facă asta și-n țara bunicilor mei. Brusc, am nimerit în democrație. Atunci era la modă să se scrie despre persoanele publice.

(Jurnalist: Ați fost șocată de ceea ce vi se întâmpla?) Șocată e puțin spus. Am fost foarte mult lovită, copiii mei au rămas cu sechele. Ca să faci bine, trebuie să fii înțelept. Mi-a trebuit putere, mi-a trebuit răbdare, ca să merg înainte.

Dar, Universul acesta e atât de corect, încât la un moment dat fiecare primește ceea ce merită. M-a deranjat că s-a intrat cu bocancii în viața mea. E cel mai dureros lucru”, a declarat Anastasia Lazariuc, într-o intervenție pentru redacția Playtech-Impact.