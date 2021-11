Ce a pățit Adda după prima doză de vaccin anti-covid-19. Le-a spus fanilor tot

Adda și-a făcut prima doză de ser anti-COVID și le-a explicat fanilor săi motivul pentru care a luat această decizie și ce a pățit la scurt timp după ce s-a vaccinat. Admiratorii artistei au rămas impresionați.

Adda a fost dintotdeauna una dintre cele mai apreciate și populare artiste din România, câștigând simpatia a milioane de români prin felul său sincer și transparent de a spune lucrurilor pe nume. Fosta concurentă de la Asia Express a postat pe rețelele de socializare un mesaj kilometric, după ce s-a vaccinat cu prima doză de ser anti-COVID.

Celebra cântăreață le-a mărturisit prietenilor săi virtuali că a suferit un mic atac de panică după ce a fost injectată cu prima doză de vaccin anti-COVID, chiar dacă a fost sub supravegherea atentă a medicilor. Motivul pentru care Adda a amânat vaccinarea a fost din cauza problemelor de sănătate de care suferă blondina.

Da! Tratament, nu neaparat preventie. Vaccinul nu iti garanteaza ca nu mai iei. Dar te ajuta sa faci forma usoara. Eu nu am cum sa iau nici o pastila. Ar fi mai periculos antiviralul si boala decat vaccinul in sine. M-am tratat o data de Covid doar cu vitamine si Tatal Nostru. Noroc ca a fost faza usoara. Si daca mai e sa il iau, vreau tot asa sa fie.

Cred ca am citit excipientii vaccinului de 100 de ori. Am analizat fiecare substanta in parte. Mi-am terorizat medicii care se ocupa de mine cu intrebari. Intr-un final, dupa analize si invesigatii si dupa un Covid care nu mi-a lasat anticorpi, am decis, IMPREUNA CU DOCTORII ca cel mai bun tratament, de fapt, pentru mine este vaccinul.

„Da. Am facut prima doza de Pfizer. Mi-a fost frica de acest vaccin. Si nu pentru ca nu as avea incredere in stiinta, sau pentru ca nu ma simt responsabila pentru mine sau cei din jur. Am analizat foarte bine optiunile pe care le am si m-am gandit la siguranta mea, din toate punctele de vedere. M-am protejat si m-am documentat.

În trecut, Adda a fost diagnosticată pozitiv cu virusul COVID-19, dar a făcut o formă ușoară a bolii, reușind să se trateze în intimitatea propriului său cămin.

So, dupa ce doctorii au fost la curent cu analizele mele, am intrerupt antihistaminicul 48 de ore. Am mers la Spitalul Universitar, unde mi s-a facut testare SUBCUTANATA direct cu VACCINUL. Am asteptat 30 de minute sa vedem daca fac alergie. Apoi, am luat o pastila de antihistaminic. Am asteptat o ora.

M-au vaccinat apoi am stat inca o ora sub observatie, in spital, cu toata aparatura la indemana in caz de reactie alergica. Ii multumesc doamnei doctor Brandusa Petrutescu pentru suport si ajutor. Si personalului foarte dragut care a fost langa mine cand am facut atac de panica!

Da! Am facut un mic atac de panica ca asa-s eu, panicoasa din fire. Daca aveti indoieli, puneti intrebari specialistilor! Documentati-va! Alegeti ce e bine pentru voi! Vaccinati-va in siguranta daca aveti probleme de sanatate!”, a spus Adda pe pagina ei oficială de Facebook.