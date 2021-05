Cum s-a cunoscut Adda cu actualul soț: ‘Am mâncat hamsii cu usturoi pe plajă’. Florin Ristei a început să râdă

Adda și Cătălin Rizea au fost prezenți azi în emisiunea ”Neatza de weekend”, de la Antena 1, unde au dat amănunte despre relația lor.

Cătălin Rizea a fost cel care i-a luat un mic interviu soției lui, dezvăluind detalii despre începuturile relației lor. Iată discuția dintre cei doi.

”Care a fost parera ta cand am iesit pentru prima data la plaja?

Nu ma gandeam niciodata ca o sa fim impreuna, erai un barbat misto, aratai foarte bine atunci. Nu aveam nicio intentie atunci, mai ales că am mâncat hamsii cu usturoi pe plajă, dar a doua zi s-a schimbat ceva in sufletele noastre si am inceput sa vorbim.

Ai fi mers cu altcineva in Asia Express?

Nu as fi mers cu nimeni altcineva acolo, chiar daca ne-am certat, cu tine as merge oriunde, chiar si atunci cand imi vine sa te ucid.

Cand te-am enervat ultima data?

Aseara, dar m-ai enervat putin și nu ti-am zis nimic. Ti-ai lasat iar sosetele iar langa perne”, a fost discuția dintre cei doi soți.