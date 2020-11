Ce a pățit Maurice Munteanu la shopping. E ireal ce a îndrăznit să îi spună vânzătoarea

Maurice Munteanu a rămas siderat de replica unei vânzătoare, la cumpărături. Fashion editorul ELLE a publicat un mesaj pe contul său de socializare marcând concepțiile unor categorii de oameni.

Maurice Munteanu, replică din partea unei vânzătoare: „Vai de mine ce ați albit!”

Frumusețea vine tot mai des din vârful bisturiului în zilele noastre. Influențați de societatea care a stabilit anumite standarde de frumusețe, tot mai mulți oameni apelează la proceduri estetice și chiar operații care îi transformă în totalitate, aducându-le ceea ce râvnesc: tinerețe fără bătrânețe. De cele mai multe ori, fac excese. Specialiștii avertizează că cei care stau prea mult în cabinetele medicilor esteticieni suferă de anxietate și au o stimă de sine scăzută.

Buze mai mari, sâni care nu mai încap în haine, sprâncene tatuate, botox în exces, până când fața împietrește – sunt intervențiile la care tot mai mulți oameni apelează. Pe lângă alte aspecte bifate în urma operațiilor, unul care se dorește atins este și tinerețea, ce se vrea a se păstra veșnic.

Acest fapt face oamenii buimaci, ajungând să îl blameze pe cei care nu intervin estetic deloc asupra corpului lor. Un exemplu a fost notat de Maurice Munteanu, jurat de la ”Bravo, ai stil”, pe pagina sa de Facebook.

„A devenit periculos acest joc de-a tinerețea”

„Acum câteva zile am intrat într-o librărie. Știam exact ce vreau, deci nu m-am foit prea mult pe acolo. O doamnă ștergea de praf o veioză sub formă de glob pământesc și îmi spune: „vai de mine ce ați albit!”

Tonul era destul de grav, deci m-am prins că doamnei i se părea foarte nasol acest aspect. Probabil ar trebui să mă cănesc negru corb, să îmi umflu fața cu acid hialuronic, să îmi tund barba foarte scurt și să o desenez perfect etc, ca să fie și doamna mulțumită. Că doar apar la televizor și nu se face să arăți la 42 ca la 42.

Lăsând gluma la o parte, nu cunosc nimic mai vulgar decât încercările disperate ale unor cetățeni de a se propune la 50 ca la 18. Aceeași cetățeni au impresia că nu se vede că și-au umblat „discret” la față. Dar se vede din avion și e penibil, mai cu seamă când ei, în pragul pensiei, se văd la liceu. A, și după toate astea, se mai și prelucrează robotic în fotografii. Că ce? Evident, fiecare e liber să-și facă ce vrea. Dar a devenit periculos acest joc de-a tinerețea. Periculos și grotesc.”