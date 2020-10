Maurice Munteanu a făcut anunțul trist și furios: ”A murit! Acum sunteți mulțumiți?”

În cadrul unei ediții recente ”Bravo, ai stil! Celebrities”, Raluca Bădulescu a menționat că Maurice Munteanu a avut câteva zile tulburi. Răspunsul pentru stările sale a venit astăzi, chiar din partea fashion editorului ELLE, pe pagina sa de Facebook.

Maurice Munteanu, consternat de replicile oamenilor. Anunț trist despre Victor: „A murit”

Maurice Munteanu este un iubitor de animale convins. Victor, unul dintre sufletele de care vedeta s-a îngrijit a ajuns deseori și în platoul emisiunii ”Bravo, ai Stil”, de la Kanal D, în cadrul căreia este jurat. De câteva ediții încoace, pe fashion editor l-am putut vedea având grijă de un alt cățel, Jean, cu care se comportă exemplar și care a ajuns, de asemenea, la sufletul publicului. De aici au curs și întrebările care l-au înfuriat, făcându-l să mărturisească adevărul, în pofida dorinței sale.

„ – una dintre miile (nu exagerez) de întrebări idioate, pe care le primesc zilnic, de când în viața mea a apărut Jean. Această lipsă totală de discreție mă scârbește. Nu, nu mi-am schimbat cățelul. Victor a murit! Acum sunteți mulțumiți?

Din moment ce îl postam constant, iar de la un moment dat am început să îl postez pe Jean, cam ce credeați că am făcut cu el? Că l-am vândut, că l-am împăiat? Oh, și nu aș fi scris dacă nu aș fi primit întrebările și de la persoane pe care le consideram civilizate. Ei bine, nu sunt civilizate. Asta ca să fiu politicos, deși n-ar trebui”, a scris Maurice Munteanu pe contul său de Facebook.

„😞 Imi pare atat de rau 🙁 Si da, inteligenta emotionala lipseste cu desavarsire in zilele noastre./ Îmi pare rău să aud vestea despre Victor, Maurice! ❤️ / V ați schimbat cățelul?” „Da, ca pe șosete, scumpa doamna! Și ca să mearga cu poșetă. Cum va place?” 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣”, sunt câteva dintre comentariile urmăritorilor lui Maurice Munteanu.

„Unii își dau coate și spun că a luat-o pe urmele Iuliei Albu”

Patrupedul îl însoțește la fiecare filmare a reality show-ului și îl așteaptă în culise oricâte ore este nevoie.

„Unii își dau coate și spun că a luat-o pe urmele Iuliei, că ea venea cu cățelul la filmări și o aștepta în culise, altora nu prea le convine că aduce patrupedul acolo și că îl ține pe unde poate legat, că altfel umblă prin culise, însă unora chiar le place de Jean, spun că e un cățel cuminte, jucăuș și foarte blând. Mai mult, stă mereu cu ochii după Maurice”, susțin surse din trust citate de Ciao.