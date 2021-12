Ce a mărturisit Petre Roman despre Iza, nepoata lui: „Nu am nicio cea mai mică șansă în fața ei” (exclusiv)

Petre Roman a vorbit despre nepoata lui, Izabela, fiica Oanei Roman. Vedeta a vorbit în trecut despre faptul că tatăl ei nu are o relație prea strânsă cu nepoata lui. Totuși, fostul premier este alintat de nepotica lui cu apelativul „tătăiță”. În plus, deja a vorbit cu acesta despre ce cadou își dorește de Moș Crăciun din partea lui Petre Roman.

Petre Roman este Moș Crăciun pentru băiatul său, Petrus, de 12 ani, dar și pentru Izabela, nepoata lui de 7 ani.

Competiția nu a mai avut loc, iar asta pentru că fostul politician a văzut cât de frumos scrie micuța. Și-a acceptat înfrângerea și a felicitat-o pe Isa.

„Vă spun că îndată ce am văzut cum scrie Iza, am realizat că nu am nicio cea mai mică șansă în fața ei. Așa că am privit-o cu drag și i-am spus că eu nu mai pot scrie demult așa de frumos cum o face ea! Și mi-am recunoscut cavalerește înfrângerea”, adaugă cu mult umor fostul om politic.